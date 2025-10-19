< sekcia Ekonomika
Digitálna budúcnosť bude riešiť digitálnu a zelenú transformáciu SR
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 19. októbra (TASR) - Diskusia o digitálnej a zelenej transformácii Slovenska bude hlavnou témou konferencie Digitálna budúcnosť. V Trenčíne ju v stredu (22. 10.) usporiada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou. Informoval o tom štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.
„Digitálna a zelená transformácia predstavujú pre našu krajinu zásadný krok vpred, ktorý si vyžaduje komplexný prístup a zapojenie všetkých sektorov. Naším cieľom je implementovať moderné technológie ako automatizáciu, kybernetickú bezpečnosť či inteligentné systémy a zabezpečiť, aby bol dostatočne rozvinutý ľudský kapitál. Ľudia dokážu tieto inovácie efektívne využívať a prispievať k rastu konkurencieschopnosti a udržateľnosti,“ povedal Štefánek.
Podujatie podľa neho ponúkne program zameraný na konkrétne výzvy digitálnej a zelenej transformácie. Účastníci sa dozvedia, ako inovácie, automatizácia, kybernetická bezpečnosť či inteligentné systémy menia pravidlá hry v ekonomike aj vo verejnom sektore. Dôraz sa kladie na rozvoj ľudského kapitálu ako kľúčového faktora úspešnej adaptácie na meniace sa podmienky. Po ukončení konferencie je pre účastníkov pripravené testovanie s možnosťou získania certifikátu o absolvovaní.
„Digitálne a zelené zručnosti budú v najbližších rokoch patriť medzi najžiadanejšie. A ak ich budeme vedieť kvalitne rozvíjať a cielene podporovať, stanú sa kľúčom k inkluzívnemu, konkurencieschopnému a udržateľnému Slovensku,“ uviedol predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.
