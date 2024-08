Boston 19. augusta (TASR) - Globálna digitálna ekonomika dosiahne do roku 2028 hodnotu 16,5 bilióna USD (15 biliónov eur). Hlavnými motormi jej rastu budú online maloobchod a cestovanie. Ukázali to v pondelok výsledky štúdie výskumnej a poradenskej spoločnosti Forrester. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



V správe o štúdii Global Digital Economy Forecast sa okrem toho, že digitálna ekonomika dosiahne do roku 2028 hodnotu 16,5 bilióna USD, uvádza tiež, že to bude predstavovať 17 % globálneho hrubého domáceho produktu.



Štúdia mapuje veľkosť a rast digitálnej ekonomiky v oblastiach, ako sú výdavky na technológie, maloobchod a cestovný ruch. Predpovedá, že digitálna ekonomika zaznamená v rokoch 2023 až 2028 zloženú ročnú mieru rastu na úrovni 6,9 %.



(Zložená ročná miera rastu - Compound Annual Growth Rate, CAGR, je ukazovateľ, ktorý meria priemernú ročnú mieru rastu určitej veličiny za obdobie niekoľkých rokov. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách).



Takmer dve tretiny globálnej digitálnej ekonomiky budú poháňať USA a Čína. Hlavnými motormi rastu s CAGR v pásme 7 až 9 % budú sektory online maloobchodu a cestovného ruchu.



"Svetové ekonomické fórum odhaduje, že viac ako dve tretiny tvorby nových hodnôt v nasledujúcom desaťročí by mohli pochádzať z digitálnych platforiem," vyhlásil Michael O'Grady, hlavný analytik prognóz spoločnosti Forrester.



"Na podporu rastu digitálnej ekonomiky sa krajiny musia zamerať na digitálne podnikanie, verejné služby, digitálne zručnosti, rast výdavkov na výskum a vývoj a na investície do technológií, ktoré ovplyvňujú nedigitálne aktivity," dodal.



USA sa podieľajú 42 % na celosvetových výdavkoch na technológie, zatiaľ čo Čína má najväčší podiel na digitálnej ekonomike v elektronickom obchode s 39 % maloobchodného predaja realizovaného online v roku 2024. Odhaduje sa, že do roku 2028 to vzrastie na 41 %.



V správe sa uvádza tiež, že Južná Kórea vynakladá najviac financií (v pomere k veľkosti ekonomiky) na výskum a vývoj so zameraním sa na investície do oblastí, ako sú umelá inteligencia (AI), polovodiče pre AI, siete 5G a 6G, metaverzum a kybernetická bezpečnosť.



Na druhej strane, digitálne investície v Európe zaostávajú, pričom sa predpokladá, že priemerný ročný rast výdavkov na technológie v období od roku 2024 do roku 2027 dosiahne 83 miliárd eur, čo je výrazne menej ako 125 miliárd eur, ktoré požaduje Európska komisia.



Podľa spoločnosti Forrester prvých šesť digitálnych ekonomík podľa veľkosti sú USA, Čína, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Nemecko a Južná Kórea.



(1 EUR = 1,0994 USD)