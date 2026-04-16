Digitálna koalícia a ZMOS posilňujú spoluprácu
Autor TASR
Bratislava/Zvolen 16. apríla (TASR) - Rozvoj digitálnych a zelených zručností po celom Slovensku je cieľom spolupráce medzi Digitálnou koalíciou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Partnerstvo je zamerané najmä na organizovanie odborných podujatí, podporu testovania digitálnych a zelených zručností a aktívne zapájanie miestnych a regionálnych samospráv do aktivít národného projektu. Informovala o tom vo štvrtok Digitálna koalícia.
„Samosprávy sú kľúčovým partnerom pri zavádzaní inovácií do praxe. Ak chceme zvládnuť digitálnu a zelenú transformáciu, musíme systematicky rozvíjať zručnosti na lokálnej úrovni,“ uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik. „Našou ambíciou je prepájať verejný, súkromný a akademický sektor tak, aby sme vedeli prinášať praktické riešenia pre samosprávy,“ potvrdil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Jedným z konkrétnych krokov spolupráce je odborné podujatie vo Zvolene, ktoré spája predstaviteľov samospráv, expertov a partnerov z oblasti digitálnej transformácie. Program zahŕňa odborné prezentácie, testovanie zručností aj tematické semináre zamerané na aktuálne výzvy, akou je kybernetická bezpečnosť či inteligentné energetické riešenia. Organizácie plánujú v spoločných aktivitách pokračovať aj v ďalších regiónoch.
