Digitálna platforma pre samosprávy Smart Data Hub mieri do praxe

Bratislava 7. júla (TASR) - Projekt Smart Data Hub z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR získal podporu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2011 až 2027 pre cieľ politiky jeden, čo je konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa a postupne tak mieri do praxe. Ide o integrovanú dátovú platformu, ktorá má zjednodušiť digitálnu transformáciu samospráv a priniesť pri práci s dátami väčšiu efektivitu a inovatívne riešenia. Informovalo o tom komunikačné oddelenie MIRRI.



„Smart Data Hub má ambíciu odstrániť technologickú závislosť samospráv od uzavretých komerčných systémov a vytvoriť modernú, užívateľsky priateľskú platformu, ktorá im umožní efektívne, bezpečne a zrozumiteľne pracovať s dátami. Tie dnes samosprávy zbierajú, alebo plánujú zbierať, napríklad prostredníctvom IoT (Internet vecí) senzorov a ďalších digitálnych nástrojov,“ uviedlo MIRRI.



Súčasťou projektu bude podľa neho aj integrácia generatívnej umelej inteligencie (AI), ktorá nájde uplatnenie pri komunikácii cez chatboty či pri tvorbe odporúčaní a projektových návrhov. Platforma poskytne mestám a obciam odbornú podporu aj zo strany MIRRI, aby vedeli dostupné dáta využiť v praxi, a to od monitorovania ovzdušia a správy osvetlenia až po plánovanie investícií a transparentné rozhodovanie. Zároveň zabezpečí štandardizované spracovanie dát na národnej úrovni a prinesie bezpečný prístup k údajom pre všetky subjekty ako sú verejné inštitúcie, súkromný sektor, akademická obec aj občania SR.



MIRRI spresnilo, že projekt ocenila aj OSN či predstavitelia súkromného sektora a partneri z Bavorska, Valencie a Kataru najmä pre jeho prínos a participáciu samospráv, odborníkov aj technologických spoločností. K projektu poskytlo spätnú väzbu vyše 500 samospráv, pričom viac ako 100 je pripravených takéto riešenie ihneď využiť. Celkovo je na projekt vyčlenených vyše sedem miliónov eur, z toho väčšina predstavuje európske zdroje z Programu Slovensko. Realizovať by sa mal v období rokov 2026 až 2029.