Digitálna transformácia stojí miliardy, viac ako 70% projektov zlyhá

Bratislava 28. mája (TASR) - Výdavky na digitálnu transformáciu vo svete kontinuálne rastú a v tomto roku by mali dosiahnuť v prepočte viac než 1,861 bilióna eur. Hoci firmy vynakladajú ročne na tento účel nemalé prostriedky, pri digitálnej transformácii 70 až 95 % podnikov zlyhá. Slovensko sa za poslednú dekádu v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti prepadlo z 20. priečky až na aktuálne 23. miesto, informovala spoločnosť Enehano.



Aj keď väčšina členských štátov EÚ venovala na digitálnu transformáciu v priemere 26 % svojich prostriedkov a dosahuje v tejto oblasti pokrok, zavádzanie kľúčových digitálnych technológií podnikmi je stále nízke aj podľa Európskej komisie. "Dôvodov je viacero. Tým najzávažnejším je však to, že pri digitálnej transformácii 70 až 95 % firiem zlyhá," povedal odborník na digitalizáciu spoločnosti Enehano Eduard Gers. Medzi príčiny tohto zlyhania zahrnul častú absenciu stratégie týchto firiem, nepripravenosť tímu alebo podcenenie prípravy na projekt.



Na digitálnu transformáciu však musia byť pripravení aj jej zamestnanci. Až 51 % percent vedúcich IT pracovníkov naprieč Európou, Stredným východom a Afrikou podľa Enehano tvrdí, že ich organizácia nevie, čo je k digitálnej transformácii potrebné a veľa zamestnancov preto čelí výzve udržať krok s technologickým napredovaním.



Častým fenoménom pri digitálnej transformácii je, že spoločnosti sa snažia vyvíjať softvéry určené na digitalizáciu procesov samy a odmietajú externú pomoc, pretože si ich nemôžu finančne dovoliť. Gers uviedol, že riešením pre takéto firmy by mohlo byť využívanie "low-code" platforiem, ktoré dokážu pokryť digitálne potreby firiem aj bez toho, aby ich spravoval IT odborník.



"Tie sprístupňujú programovanie širšiemu okruhu používateľov, než sú len IT profesionáli a dávajú firmám nádej, že sa ľahšie vyrovnajú s rastúcim tlakom na digitalizáciu procesov. Analytici spoločnosti Gartner dokonca predikujú, že do roku 2025 bude 70 % nových enterprise aplikácií využívať low-code či no-code technológie. Medzi tie najznámejšie patria napríklad Microsoft Power Apps alebo Salesforce Platform," uzavrel Gers.