Digitálne poľnohospodárstvo prichádza na Slovensko

Bratislava 3. mája (TASR.TV/OTS) - V rámci podujatia Smart Agriculture sa stretli odborníci z celého poľnohospodárskeho odvetvia s cieľom preskúmať a spoznať inovatívne riešenia pre moderné poľnohospodárstvo.uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.Erich Manzer, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Slovensko, vyjadril radosť z toho, že mohli hostiť podujatie Smart Agriculture na Slovensku a že sa im podarilo priviesť takú rôznorodú skupinu odborníkov z celého poľnohospodárskeho odvetvia. "Podujatie Smart Agriculture na Slovensku predstavuje dôležitý krok v úsilí spoločnosti o podporu digitálnej transformácie a inovácií v poľnohospodárskom sektore.Spoločnosť Huawei je odhodlaná naďalej spolupracovať so svojimi partnermi na vývoji inteligentných riešení, ktoré môžu pomôcť poľnohospodárom prekonať výzvy moderného poľnohospodárstva a zlepšiť kvalitu a efektivitu výroby potravín.Drony používané v poľnohospodárstve sú vybavené špeciálnymi snímačmi RBG, ktoré umožňujú zhodnotiť celkový stav poľa a zdravotný stav rastlín. "V rámci projektu inteligentného poľnohospodárstva prenášame snímky v reálnom čase z dronov na server, kde sú následne analyzované pomocou umelej inteligencie," vysvetlil Erich Manzer.To umožňuje aj implementáciu nových riešení naprieč rôznymi odvetviami, vrátane poľnohospodárstva. Napríklad, kontrola kvality s využitím umelej inteligencie umožňuje analýzy zdravotného stavu plodín s väčšou presnosťou a efektivitou, ako by sa to realizovalo možné len ľudským okom.Výhody rýchleho a spoľahlivého sieťového pripojenia 5G zahŕňajú aj jednoduchší prístup k zdrojom cloud computingu s pokročilými možnosťami spracovania. To znamená, že farmári môžu pracovať so sofistikovanými softvérovými programami bez nutnosti investovať do drahého výpočtového hardvéru.Generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Martin Polovka uviedol:Internet vecí (IoT) je ďalšia technológia, ktorá pomáha transformovať priemyselné odvetvia, vrátane poľnohospodárstva. Stovky malých IoT senzorov pripojených k 5G môžu monitorovať plodiny a poskytovať merania vlhkosti, hydratácie a teploty, takže farmári môžu okamžite reagovať v prípade núdze. Spoločná spolupráca medzi globálnou technologickou spoločnosťou Huawei a lokálnymi spoločnosťami pomáha nájsť lepšie riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj v oblasti poľnohospodárstva.