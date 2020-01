Digitálne predsavzatia postupne nahrádzajú tie tradičné

Bratislava 13. januára (TASR) - Ľudia si začiatkom roka dávajú rôzne predsavzatia. Nechýbajú však už ani predsavzatia spojené s online životmi. Viac ako 40 % používateľov by chcelo zmeniť svoj digitálny životný štýl v roku 2020. Väčšina ľudí by najradšej obmedzila čas strávený na svojich zariadeniach. Ukázal to prieskum spoločnosti Kaspersky.



Minulý rok dostali súkromné dáta zabrať. Odcudzenie hesiel vzrástlo o 60 % v porovnaní s rokom 2018, odcudzenie prístupových údajov bolo takisto na vzostupe – najmä v prípade stránok pre dospelých išlo o vyše 100-percentný nárast.



Následkom toho je, že viac ako polovica používateľov internetu (56 %) si myslí, že dosiahnutie pocitu úplného súkromia v modernom digitálnom svete je nemožné a jeden z troch ľudí (32,3 %) si nie je istý, ako môže plne ochrániť svoje online súkromie. Nie je preto prekvapením, že až 42,3 % ľudí si v Novom roku dáva radšej digitálne novoročné predsavzatia než tie tradičnejšie.



Prieskum tiež ukázal, že ľudia volia zodpovednejší prístup k svojmu online správaniu, aby si zlepšili svoje online zdravie a zabezpečili súkromie, a preto si dávajú predsavzatia, ako „budem využívať silnejšie heslá“ alebo „znížim hladinu kybernetického stresu“.



Znížiť čas za obrazovkou si predsavzalo 29,1 % respondentov a 18,3 % používateľov by zas nechcelo zaspávať so smartfónom v ruke. Z týchto výsledkov možno predpokladať, že digitálna očista je stále na vzostupe. Štvrtina respondentov by chcela pravidelnejšie zálohovať svoje dáta či mať väčší poriadok na stole pri počítači. Každý desiaty respondent by si chcel 'upratať' svojich priateľov na Facebooku a vymazať tých, ktorých v živote nestretol.



"Cieľom spoločnosti je chrániť používateľov od akéhokoľvek vyčíňania v online prostredí, ktoré by mohlo zasiahnuť ich súkromie, a tiež pomôcť im žiť na maximum svoje digitálne životy bez strachu pred online hrozbami. Aby sme spotrebiteľom v tomto ohľade pomohli a aby bol rok 2020 tým najbezpečnejším rokom, povzbudzujeme ľudí, nech vyzvú svojich priateľov a známych, aby si dali digitálne predsavzatia a zabezpečili si tak svoje online súkromie," hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.