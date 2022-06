Digitálne riešenia vo viacerých oblastiach stále nie sú rozšírené

Bratislava 14. júna (TASR) - Vysoké percento Slovákov aj Čechov si rado osvojuje nové technológie a svoje digitálne schopnosti vníma nadpriemerne. Digitálne riešenia však u nich stále nie sú populárne vo viacerých oblastiach, napríklad pri komunikácii s úradmi, či vedení účtovníctva. Vyplýva to z prieskumu agentúry EMA dáta pre IT spoločnosť Solitea.



Podľa prieskumu 38 percent Slovákov vyhľadáva nové technológie a aplikácie. Naopak, 37 percent je tých, ktorí novinky v rámci technológií nepotrebujú. V Českej republike sa jedna tretina opýtaných vyjadrila, že novým technológiám a aplikáciám ide v ústrety, 42 percent respondentov naopak nie.



Slováci na komunikáciu viac využívajú digitálne aplikácie ako napríklad WhatsApp, či Messenger (40 percent). Bežný telefonát by zvolilo o tri percentá menej respondentov. V Českej republike by telefonický hovor využilo najviac, 45 percent z opýtaných.



Okolo 21 percent Slovákov aj Čechov v poslednom roku komunikovalo online s úradmi alebo zdravotnými poisťovňami. "Je síce poznať, že covid donútil úradníkov aj ľudí, aby komunikáciu prenášali do online prostredia, napriek tomu ale zostávajú osobné návštevy a papierová komunikácia štandardom," priblížil šéf IT firmy Martin Cígler. Podľa jeho slov je tak v rámci digitálnej komunikácie v úradných záležitostiach stále veľký priestor na zlepšenie.