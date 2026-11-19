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Digitálne zručnosti v SR zaostávajú, zmeniť to majú referenčné rámce
Cieľom Digitálnej koalície je, aby sa tieto rámce stali štandardom pri vzdelávaní, riadení ľudských zdrojov a rozhodovaní v súkromnom aj verejnom sektore.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovensko sa v digitálnej vyspelosti nachádza na 23. mieste z 27 krajín Európskej únie, pričom k hlavným príčinám tohto stavu patrí nedostatok digitálnych zručností aj na úrovni manažérov. Zmeniť to majú nové referenčné rámce digitálnych a zelených kompetencií, ktoré predstavila Digitálna koalícia na prvom zasadnutí Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu.
Postavenie Slovenska v oblasti digitalizácie odzrkadľuje Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorým Európska komisia hodnotí úroveň digitálnych zručností obyvateľov, kvalitu pripojenia, využívanie technológií vo firmách a elektronické služby štátu. Okrem tohto hodnotenia skončila SR v rebríčku digitálnej a AI konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD) na 57. mieste zo 70 krajín.
Zaostávanie podľa Digitálnej koalície pritom nespočíva len v samotných technológiách, ale v pripravenosti ľudí, ktorí v organizáciách rozhodujú o zavádzaní zmien. Riešenie prinášajú referenčné rámce definujúce požadované digitálne a zelené zručnosti pre jednotlivé pozície, na základe ktorých môžu organizácie testovať zamestnancov a zacieliť ich vzdelávanie.
Rámce vznikli v rámci národného projektu Digitálna budúcnosť v spolupráci zástupcov 24 odvetví a Aliancie sektorových rád podľa európskych štandardov DigComp a GreenComp. Aktuálne sú súčasťou približne 1800 povolaní v Národnej sústave povolaní a od roku 2025 aj v profiloch na platforme Kariérna brána.
„Referenčné rámce vnímame ako významný výstup národného projektu, ktorý by nemal zostať iba metodickým dokumentom. Ich potenciál vidíme predovšetkým v praktickom využívaní,“ povedal prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.
Rámce už v praxi otestovalo vyše 400 manažérov zo 120 firiem, úradov a samospráv, pričom štvrtinu tvorila verejná správa. Zamestnávatelia na rade vlády ocenili najmä to, že dokument dáva pojmom digitálne a zelené zručnosti jednotný a konkrétny obsah.
Podľa splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu (AI) Radoslava Štefánka budú ľudia popri digitálnych zručnostiach čoraz viac potrebovať aj porozumenie AI. „V súčasnosti potrebujeme rozlišovať medzi digitálnymi zručnosťami a AI gramotnosťou. Organizácie musia vytvárať podmienky na budovanie AI gramotnosti svojich zamestnancov. Referenčné rámce Digitálnej budúcnosti predstavujú vhodný základ, na ktorý môžeme pri ďalšom rozvoji týchto kompetencií nadviazať,“ uviedol.
Cieľom Digitálnej koalície je, aby sa tieto rámce stali štandardom pri vzdelávaní, riadení ľudských zdrojov a rozhodovaní v súkromnom aj verejnom sektore. Koalícia je členom rady vlády a spoluautorkou prerokúvanej štúdie Koncepcia rozvoja digitálnej diplomacie Slovenskej republiky.
Postavenie Slovenska v oblasti digitalizácie odzrkadľuje Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorým Európska komisia hodnotí úroveň digitálnych zručností obyvateľov, kvalitu pripojenia, využívanie technológií vo firmách a elektronické služby štátu. Okrem tohto hodnotenia skončila SR v rebríčku digitálnej a AI konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD) na 57. mieste zo 70 krajín.
Zaostávanie podľa Digitálnej koalície pritom nespočíva len v samotných technológiách, ale v pripravenosti ľudí, ktorí v organizáciách rozhodujú o zavádzaní zmien. Riešenie prinášajú referenčné rámce definujúce požadované digitálne a zelené zručnosti pre jednotlivé pozície, na základe ktorých môžu organizácie testovať zamestnancov a zacieliť ich vzdelávanie.
Rámce vznikli v rámci národného projektu Digitálna budúcnosť v spolupráci zástupcov 24 odvetví a Aliancie sektorových rád podľa európskych štandardov DigComp a GreenComp. Aktuálne sú súčasťou približne 1800 povolaní v Národnej sústave povolaní a od roku 2025 aj v profiloch na platforme Kariérna brána.
„Referenčné rámce vnímame ako významný výstup národného projektu, ktorý by nemal zostať iba metodickým dokumentom. Ich potenciál vidíme predovšetkým v praktickom využívaní,“ povedal prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.
Rámce už v praxi otestovalo vyše 400 manažérov zo 120 firiem, úradov a samospráv, pričom štvrtinu tvorila verejná správa. Zamestnávatelia na rade vlády ocenili najmä to, že dokument dáva pojmom digitálne a zelené zručnosti jednotný a konkrétny obsah.
Podľa splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu (AI) Radoslava Štefánka budú ľudia popri digitálnych zručnostiach čoraz viac potrebovať aj porozumenie AI. „V súčasnosti potrebujeme rozlišovať medzi digitálnymi zručnosťami a AI gramotnosťou. Organizácie musia vytvárať podmienky na budovanie AI gramotnosti svojich zamestnancov. Referenčné rámce Digitálnej budúcnosti predstavujú vhodný základ, na ktorý môžeme pri ďalšom rozvoji týchto kompetencií nadviazať,“ uviedol.
Cieľom Digitálnej koalície je, aby sa tieto rámce stali štandardom pri vzdelávaní, riadení ľudských zdrojov a rozhodovaní v súkromnom aj verejnom sektore. Koalícia je členom rady vlády a spoluautorkou prerokúvanej štúdie Koncepcia rozvoja digitálnej diplomacie Slovenskej republiky.