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Digitálneho poštára k eFaktúre si vybralo už vyše 90.000 subjektov
Na Slovensku v súčasnosti podľa FS pôsobí 97 digitálnych poštárov, teda certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prípravy na zavedenie elektronickej fakturácie na Slovensku napredujú a svojho digitálneho poštára si na portáli finančnej správy (FS) vybralo už viac ako 90.000 firiem, živnostníkov a organizácií. Prostredníctvom nového systému, ktorý je zatiaľ dobrovoľný, bolo doteraz odoslaných viac ako 330.000 elektronických faktúr. Informoval o tom v stredu hovorca FS Daniel Kováč.
„Rastúce čísla potvrdzujú, že príprava na elektronickú fakturáciu napreduje a podnikatelia aj organizácie sa dokážu na nový systém pripraviť bez zbytočných komplikácií. Naším cieľom je, aby bol prechod pre všetkých čo najjednoduchší, preto pokračujeme v poskytovaní komplexnej podpory,“ vyhlásil prezident FS Jozef Kiss.
Pripomenul, že elektronická fakturácia sa od 1. januára 2027 bude týkať nielen firiem a živnostníkov, ale tiež obcí, miest, občianskych združení, neziskových organizácií či verejných inštitúcií. Na prijímanie eFaktúr sa potrebujú pripraviť aj neplatitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Bežných občanov sa však nové pravidlá netýkajú.
Na Slovensku v súčasnosti podľa FS pôsobí 97 digitálnych poštárov, teda certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Každý podnikateľ či organizácia si tak môže vybrať poskytovateľa podľa svojich potrieb. „Výber digitálneho poštára môže za nich vykonať aj ich účtovník. Výhodou je tiež vysoká pripravenosť dodávateľov účtovných systémov, až 90 % z nich pôsobí súčasne ako digitálni poštári, čo vytvára predpoklady na jednoduché prepojenie elektronickej fakturácie s existujúcimi účtovnými programami,“ konštatoval Kováč.
Pre živnostníkov, malé firmy či neziskové organizácie, ktoré účtovný softvér nepoužívajú alebo faktúry len prijímajú, sú podľa neho k dispozícii aj jednoduché webové schránky či bezplatné riešenia. Zavedenie eFaktúry teda neznamená nevyhnutnosť obstarať si nový účtovný softvér ani investovať do nákladného technického vybavenia, podčiarkol hovorca.
„Elektronická fakturácia prinesie viacero praktických výhod - automatizované spracovanie údajov odstráni potrebu ich opakovaného ručného prepisovania, čím sa zníži riziko chýb a zrýchlia účtovné procesy. Zároveň zjednoduší komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi a umožní efektívnejšiu výmenu dokladov. Dôležitým prínosom bude aj preukázateľné doručovanie faktúr prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov, ktoré pomôže predchádzať sporom o ich údajné nezaslanie,“ priblížil Kováč.
„Rastúce čísla potvrdzujú, že príprava na elektronickú fakturáciu napreduje a podnikatelia aj organizácie sa dokážu na nový systém pripraviť bez zbytočných komplikácií. Naším cieľom je, aby bol prechod pre všetkých čo najjednoduchší, preto pokračujeme v poskytovaní komplexnej podpory,“ vyhlásil prezident FS Jozef Kiss.
Pripomenul, že elektronická fakturácia sa od 1. januára 2027 bude týkať nielen firiem a živnostníkov, ale tiež obcí, miest, občianskych združení, neziskových organizácií či verejných inštitúcií. Na prijímanie eFaktúr sa potrebujú pripraviť aj neplatitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Bežných občanov sa však nové pravidlá netýkajú.
Na Slovensku v súčasnosti podľa FS pôsobí 97 digitálnych poštárov, teda certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby. Každý podnikateľ či organizácia si tak môže vybrať poskytovateľa podľa svojich potrieb. „Výber digitálneho poštára môže za nich vykonať aj ich účtovník. Výhodou je tiež vysoká pripravenosť dodávateľov účtovných systémov, až 90 % z nich pôsobí súčasne ako digitálni poštári, čo vytvára predpoklady na jednoduché prepojenie elektronickej fakturácie s existujúcimi účtovnými programami,“ konštatoval Kováč.
Pre živnostníkov, malé firmy či neziskové organizácie, ktoré účtovný softvér nepoužívajú alebo faktúry len prijímajú, sú podľa neho k dispozícii aj jednoduché webové schránky či bezplatné riešenia. Zavedenie eFaktúry teda neznamená nevyhnutnosť obstarať si nový účtovný softvér ani investovať do nákladného technického vybavenia, podčiarkol hovorca.
„Elektronická fakturácia prinesie viacero praktických výhod - automatizované spracovanie údajov odstráni potrebu ich opakovaného ručného prepisovania, čím sa zníži riziko chýb a zrýchlia účtovné procesy. Zároveň zjednoduší komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi a umožní efektívnejšiu výmenu dokladov. Dôležitým prínosom bude aj preukázateľné doručovanie faktúr prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov, ktoré pomôže predchádzať sporom o ich údajné nezaslanie,“ priblížil Kováč.