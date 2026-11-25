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Digitálneho poštára si denne aktivuje viac ako 6000 subjektov
Na webovej stránke Finančnej správy je zverejnený zoznam viac ako 100 certifikovaných poskytovateľov.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Digitálneho poštára potrebného k elektronickej fakturácii si denne aktivuje približne 6000 subjektov. V stredu o tom informoval tlačový odbor Ministerstva financií SR s tým, že firmám odporúča systém vopred otestovať ešte pred štartom povinnej elektronickej fakturácie.
„Na eFaktúru sa treba pripraviť, aby všetko fungovalo už od 1. januára 2027. Podnikatelia, ktorí ešte vyčkávajú, by sa preto mali poponáhľať,“ zdôraznilo MF. Elektronická fakturácia má podľa neho priniesť podnikateľom jednoduchšie spracovanie faktúr, menej administratívy a postupne aj úsporu času a nákladov.
Ako prvý krok ministerstvo odporúča overiť si, ako je účtovný alebo fakturačný program, ktorý povinné osoby používajú, pripravený na elektronickú fakturáciu a na spoluprácu s doručovacou službou. S tým súvisí aj výber digitálneho poštára, pri ktorom treba zohľadniť funkcionality aktuálne využívaných systémov.
Na webovej stránke Finančnej správy je zverejnený zoznam viac ako 100 certifikovaných poskytovateľov. Podnikatelia a organizácie si môžu vybrať službu, ktorá im vyhovuje, a uzatvoriť zmluvu. V prípade drobných podnikateľov a organizácií, ktoré nie sú platiteľmi DPH, a budú povinné elektronické faktúry od roku 2027 len prijímať, sú dostupné aj bezplatné riešenia.
Podľa rezortu je dôležité aj nastavenie vnútorných procesov podniku či organizácie, ktoré súvisia na jednej strane s vyhotovením a na druhej strane s prijatím a spracovaním elektronickej faktúry. Následne je vhodné systém otestovať. „Ak tieto kroky podnikatelia zvládnu ešte pred sviatkami, do nového roka môžu vstúpiť pripravení a bez zbytočného stresu,“ skonštatovalo MF.
„Na eFaktúru sa treba pripraviť, aby všetko fungovalo už od 1. januára 2027. Podnikatelia, ktorí ešte vyčkávajú, by sa preto mali poponáhľať,“ zdôraznilo MF. Elektronická fakturácia má podľa neho priniesť podnikateľom jednoduchšie spracovanie faktúr, menej administratívy a postupne aj úsporu času a nákladov.
Ako prvý krok ministerstvo odporúča overiť si, ako je účtovný alebo fakturačný program, ktorý povinné osoby používajú, pripravený na elektronickú fakturáciu a na spoluprácu s doručovacou službou. S tým súvisí aj výber digitálneho poštára, pri ktorom treba zohľadniť funkcionality aktuálne využívaných systémov.
Na webovej stránke Finančnej správy je zverejnený zoznam viac ako 100 certifikovaných poskytovateľov. Podnikatelia a organizácie si môžu vybrať službu, ktorá im vyhovuje, a uzatvoriť zmluvu. V prípade drobných podnikateľov a organizácií, ktoré nie sú platiteľmi DPH, a budú povinné elektronické faktúry od roku 2027 len prijímať, sú dostupné aj bezplatné riešenia.
Podľa rezortu je dôležité aj nastavenie vnútorných procesov podniku či organizácie, ktoré súvisia na jednej strane s vyhotovením a na druhej strane s prijatím a spracovaním elektronickej faktúry. Následne je vhodné systém otestovať. „Ak tieto kroky podnikatelia zvládnu ešte pred sviatkami, do nového roka môžu vstúpiť pripravení a bez zbytočného stresu,“ skonštatovalo MF.