Digitálny obraz krajiny má zlepšiť kvalitu územných plánov
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Zlepšenie kvality územných plánov, zrýchlenie procesov, automatizácia povoľovania stavieb a efektívnejší dohľad. To sú hlavné ciele programu Digitálny obraz krajiny (DOK), ktorého zámer schválila v stredu vláda. Materiál predkladal Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR.
Dokument predstavuje koordinačný rámec podporujúci digitalizáciu procesov v územnom plánovaní a výstavbe, vymedzuje ciele, aktivity a rámec programu. Predkladateľ avizoval, že detailné implementačné kroky budú rozpracované v nasledujúcich projektových zámeroch s dlhodobým výhľadom do roku 2032.
„Cieľom predloženého materiálu je popísať aktivity na zabezpečenie koordinácie programu DOK do praxe a zabezpečiť tak konzistentnosť a spoľahlivosť údajovej základne pre kľúčové rozhodovacie procesy štátu, najmä v oblasti výstavby a územného plánovania,“ vysvetlil UUPV.
V uplynulom desaťročí sa podľa neho pri elektronizácii povoľovania stavieb a územného plánovania prejavil výrazný deficit kapacít a investícií z verejných zdrojov, čo prispelo k súčasnému stavu v oblasti tvorby a kvality údajov Digitálneho obrazu SR. „Východiskový stav dostupnosti a kvality priestorových dát na Slovensku trpí nedostatkami, ktoré bránia efektívnej digitalizácii a tento stav negatívne ovplyvňuje občanov, investorov aj samotnú verejnú správu,“ upozornil úrad s tým, že súčasná legislatíva, najmä zákon o územnom plánovaní a Stavebný zákon, vytvára právny rámec na zásadnú reformu a digitalizáciu tejto agendy.
Zámer programu DOK tak obsahuje súhrn cieľov, zodpovedností, jeho rámcový harmonogram, identifikuje kľúčové realizačné projekty a zdroje financovania. Úspešná realizácia programu si podľa predkladateľa bude vyžadovať spoluprácu najmä s Úradom geodézie, kartografie a katastra, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj so samosprávami a profesijnými združeniami. Úrad predpokladá aj spoluprácu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy dotknutými agendou územného plánovania a výstavby.
Predkladaný materiál nemá priamy vplyv na rozpočet. Posúdenie vplyvov sa bude realizovať v ďalších krokoch, pri príprave a schvaľovaní jednotlivých projektových zámerov. Realizačné projekty budú posúdené spoločne v jednej Analýze nákladov a výnosov (CBA) zámeru DOK vzhľadom na ich vzájomnú previazanosť, avizoval úrad.
