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Digitálny sektor v Nemecku pokračuje v silnom raste
Trh s informačnými technológiami a telekomunikáciami by mal v tomto roku podľa odhadov vzrásť o 4,1 % a dosiahnuť objem 246,4 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 7. júla (TASR) - Digitálny sektor v Nemecku aj napriek všeobecnému hospodárskemu útlmu naďalej silne rastie. Trh s informačnými technológiami a telekomunikáciami by mal v tomto roku podľa odhadov vzrásť o 4,1 % a dosiahnuť objem 246,4 miliardy eur, oznámilo v utorok nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Digitalizácia zostáva hnacou silou rastu,“ uviedol Ralf Wintergerst, prezident združenia Bitkom. Podniky aj verejný sektor naďalej investujú do softvéru, IT služieb, umelej inteligencie (AI) a kybernetickej bezpečnosti, hoci sa v súčasnosti rozhodnutia často prijímajú opatrnejšie, dodal.
V rámci digitálnej ekonomiky sa najsilnejšie rozvíja segment IT s očakávaným nárastom obratu o 5,4 % na 170,8 miliardy eur. Najdôležitejším hnacím motorom zostáva obchod so softvérom, ktorý by mal podľa odhadov vzrásť o 9,9 % na 58,1 miliardy eur. Podstatnú časť tohto rastu tvorí softvér pre cloudové služby. Tento segment by mal v roku 2026 dosiahnuť obrat približne 42,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 21,9 % v porovnaní s minulým rokom.
Telekomunikačný sektor v tomto roku podľa odhadov združenia Bitkom zvýši svoju hodnotu o 1,4 % na 75,6 miliardy eur. Najväčší podiel by mal pripadnúť na telekomunikačné služby s tržbami vo výške 53,9 miliardy eur, zatiaľ čo investície do telekomunikačnej infraštruktúry stúpnu o 4,2 percenta na 8,3 miliardy eur.
„Digitalizácia zostáva hnacou silou rastu,“ uviedol Ralf Wintergerst, prezident združenia Bitkom. Podniky aj verejný sektor naďalej investujú do softvéru, IT služieb, umelej inteligencie (AI) a kybernetickej bezpečnosti, hoci sa v súčasnosti rozhodnutia často prijímajú opatrnejšie, dodal.
V rámci digitálnej ekonomiky sa najsilnejšie rozvíja segment IT s očakávaným nárastom obratu o 5,4 % na 170,8 miliardy eur. Najdôležitejším hnacím motorom zostáva obchod so softvérom, ktorý by mal podľa odhadov vzrásť o 9,9 % na 58,1 miliardy eur. Podstatnú časť tohto rastu tvorí softvér pre cloudové služby. Tento segment by mal v roku 2026 dosiahnuť obrat približne 42,5 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 21,9 % v porovnaní s minulým rokom.
Telekomunikačný sektor v tomto roku podľa odhadov združenia Bitkom zvýši svoju hodnotu o 1,4 % na 75,6 miliardy eur. Najväčší podiel by mal pripadnúť na telekomunikačné služby s tržbami vo výške 53,9 miliardy eur, zatiaľ čo investície do telekomunikačnej infraštruktúry stúpnu o 4,2 percenta na 8,3 miliardy eur.