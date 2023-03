Digitálnym platformám, ako Airbnb, majú v EÚ pribudnúť nové povinnosti

Brusel 2. marca (TASR) – Poskytovatelia ubytovania, ktorí prenajímajú v EÚ nehnuteľnosti cez digitálne platformy, ako Airbnb, majú v budúcnosti zdieľať s mestami a obcami viac údajov, čo by im okrem iného malo pomôcť zvládnuť veľké počty turistov. Zodpovedajúci legislatívny návrh Európskej komisie (EK) schválili vo štvrtok v Bruseli príslušní ministri členských štátov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Krátkodobé prenájmy v EÚ podľa agentúry tvoria takmer štvrtinu celkových ubytovaní turistov. Pravidlá platné v jednotlivých štátoch by sa teraz mali harmonizovať. To bude prínosom nielen pre platformy a úrady, ale aj pre hostiteľov a cestujúcich, uviedla švédska ministerka hospodárstva Ebba Buschová.



Návrh Komisie okrem iného predpokladá, že poskytovatelia ubytovania budú musieť svoje izby, byty či domy registrovať na úradoch. Cieľom je prispieť k bezpečnosti užívateľov, boju proti podvodom a vytvoreniu spravodlivých konkurenčných podmienok pre ostatných poskytovateľov ubytovania, ako sú hotely. Samosprávy by sa tiež dokázali lepšie pripraviť na veľké nápory turistov.



Predtým, ako nové pravidlá vstúpia do platnosti, sa musia členské štáty a Európsky parlament dohodnúť na spoločnom postoji.