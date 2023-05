Digitoo vytvoril AI, vďaka ktorej účtovníci nemusia prepisovať faktúry

Bratislava 20. mája (TASR) - Startup Digitoo vytvoril umelú inteligenciu (AI), s pomocou ktorej účtovníci nemusia prepisovať faktúry. Informovala o tom firma.



Šesťdesiatštyri percent účtovníkov je podľa prieskumu personálnej spoločnosti Devire v práci nespokojných, pričom u 46 % za to môže preťaženie, uviedol startup. Podľa neho majú slovenské a české firmy v súčasnosti problém nájsť účtovníka.



Startup však vyvinul umelú junior účtovníčku. Tá s AI môže nahradiť v účtovných firmách a na finančných oddeleniach spoločností zamestnancov na junior pozíciách.



Daná technológia na slovenskom a českom trhu doteraz absentovala, uviedli zo startupu. Štandardom bola automatizácia jednoduchými algoritmami. Tie priradzovali kódy na základe jasne daných pravidiel, avšak pri všetkých faktúrach to často nebolo možné, napríklad na úrovni jednotlivých položiek.



"Toto s našou AI digitálnou účtovníčkou odpadá. Umelá inteligencia text na faktúre prečíta a dokáže sama priradiť správne kódy k danej faktúre a položkám na nej. Vie rozlíšiť aj to, že pečivo a klince na jednom nákupnom zozname sa musia zaradiť na iné stredisko," vysvetlila zakladateľka startupu Karin Fuentesová.



V bežnej praxi trvá spracovanie faktúry s niekoľkostranovým zoznamom nákupného tovaru desiatky minút, vyčíslili. Junior účtovník musí totiž faktúru prepísať a priradiť účtovné kódy k jednotlivým položkám. Umelej junior účtovníčke to trvá niekoľko sekúnd, uvádza Digitoo. Následne faktúru prekontroluje senior účtovníčka a pošle ju do účtovného systému.



"Časovú úsporu odhadujeme na 70 percent," vyčíslila Fuentesová. Dodáva, že umelá junior účtovníčka sa stále učí. "Prípadné chyby opraví živá seniorka a umelá juniorka ju už nabudúce nezopakuje," spresnila.



Vývoj tejto umelej inteligencie trval deväť mesiacov. Presnosť v čítaní v slovenčine a češtine v súčasnosti dosahuje 95 % a na ďalších jazykoch startup pracuje.



Zhodnotil, že digitalizácia účtovníctva je v Európe ešte len na svojom začiatku. V rámci tohto svetadielu podniká viac ako 23 miliónov firiem, pričom sedem percent z nich využíva digitálne účtovníctvo.