Brexit bol katastrofou pre obchodné vzťahy, tvrdí nemecká komora

Berlín 22. júna (TASR) - Brexit bol "ekonomickou katastrofou" pre obchodné a investičné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Nemeckom, keď spôsobil pokles priamych nemeckých investícií a zníženie významu Spojeného kráľovstva ako obchodného partnera, uviedla nemecká priemyselná a obchodná komora DIHK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Briti v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, zahlasovali za odchod z Európskej únie a Británia opustila jednotný trh EÚ na začiatku roka 2021.



"Brexit je ekonomickou katastrofou pre obe strany Lamanšského prielivu," uviedol pre agentúru Reuters šéf zahraničného obchodu DIHK Volker Treier.



Nemecko vlani vyviezlo do Spojeného kráľovstva tovar v hodnote 73,8 miliardy eur, čo je o 14,1 % menej v porovnaní s rokom 2016. V roku referenda bolo Spojené kráľovstvo pre Nemecko tretím najdôležitejším exportným trhom, ale do roku 2022 krajina padla až na ôsme miesto, uviedol Treier.



V roku 2016 bolo Spojené kráľovstvo piatym najväčším obchodným partnerom Nemecka (merané na základe kombinovaného vývozu a dovozu). Medzičasom kleslo až na jedenáste miesto.



Objem nemeckých priamych investícií smerujúcich do Spojeného kráľovstva sa tiež výrazne znížil. V roku 2021 predstavoval približne 140 miliárd eur, čo bolo v porovnaní s rokom 2016 menej o 16,1 %.



Podľa DIHK počet nemeckých firiem pôsobiacich v Spojenom kráľovstve od roku 2016 klesol o 5,2 % na približne 2163.



"Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ skomplikoval naše úzke obchodné vzťahy," uviedol Treier a dodal, že podnikanie nemeckých firiem v Spojenom kráľovstve stále ohrozuje veľká neistota v oblasti plánovania rovnako ako právneho rámca.