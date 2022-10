DIHK: Export Nemecka do Británie môže tento rok vzrásť

Berlín 19. októbra (TASR) - Export Nemecka do Británie by mohol tento rok vzrásť, prvýkrát za sedem rokov, ak rastový trend zaznamenaný od začiatku roka bude pokračovať. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Za prvých osem mesiacov tohto roka predali nemecké firmy do Británie tovar v celkovej hodnote zhruba 48 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 11,4 %. Ak tento trend bude pokračovať, rok 2022 by mohol byť prvým od roku 2015, v ktorom vývoz Nemecka do Británie zaznamená rast.



Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) však upozorňuje, že napriek pozitívnym údajom v tejto oblasti nie je dôvod na oslavy. Odchod Británie z Európskej únie a výkyvy britskej libry biznis stále komplikujú.



Ako povedal Volker Treier z DIHK, ani lepšie údaje ešte neznamenajú obrat vo vzájomnom nemecko-britskom obchode smerom k lepšiemu. Brexit totiž aj naďalej spôsobuje nemeckým exportným firmám právnu neistotu, ako aj neistotu v ďalšom plánovaní biznisu. Situáciu v poslednom období komplikuje aj zmätok na kapitálových trhoch a celkovo v ekonomike po tom, ako britská vláda oznámila balík daňových škrtov a následne od svojich sľubov musela ustúpiť.



Práve brexit spôsobil, že Británia výrazne klesla v rebríčku najväčších obchodných partnerov Nemecka v posledných rokoch. Zatiaľ čo v roku 2016, v ktorom sa v ostrovnej krajine konalo referendum o odchode z EÚ, bola piatym najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka, v minulom roku obsadila 10. miesto.