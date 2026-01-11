< sekcia Ekonomika
DIHK: India je pre nemecké podniky strategicky dôležitý trh

Autor TASR
Berlín 1. januára (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vníma Indiu ako strategicky dôležitý budúci trh pre najväčšiu európsku ekonomiku. Vďaka svojej hospodárskej dynamike, mladému obyvateľstvu a rastúcej priemyselnej základni India rýchlo získava na význame pre nemecké spoločnosti, uviedol v nedeľu Volker Treier, vedúci sekcie zahraničného obchodu v DIHK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kancelár Friedrich Merz v nedeľu vycestuje do Indie. Počas návštevy, ktorá potrvá do utorka (13. 1.), ho bude sprevádzať obchodná delegácia. Už vláda Merzovho predchodcu Olafa Scholza zdôrazňovala potrebu znížiť jednostrannú závislosť od Číny rozširovaním hospodárskych vzťahov s inými krajinami vrátane Indie. Napriek jej veľkosti patrí Indii len 23. miesto medzi obchodnými partnermi Nemecka, poznamenal Treier. Naopak, Nemecko je v rámci EÚ najväčším obchodným partnerom ázijskej krajiny.
Objem vzájomného obchodu v roku 2024 dosiahol 31 miliárd eur, pričom Nemecko vyvážalo viac, ako dovážalo. Medzi najdôležitejšie exportné položky do Indie patria stroje, chemické výrobky, lietadlá, lode a vlaky. Z Indie zase do Nemecka smerujú najmä farmaceutické výrobky, chemikálie, stroje a oblečenie. Objem obchodu sa za posledných desať rokov zdvojnásobil.
Objem nemeckých priamych investícií v Indii v roku 2023 dosiahol 27 miliárd eur. Na porovnanie, nemecké spoločnosti si v Číne vybudovali výrobné zariadenia a kapacity v hodnote 100 miliárd eur. Nemecké spoločnosti už majú silné zastúpenie v kľúčových priemyselných odvetviach, ako sú automobilový priemysel a strojárstvo. „Tieto odvetvia profitujú z industrializácie, modernizácie a rastúceho dopytu po vysokokvalitných technológiách v Indii,“ priblížil zástupca DIHK. V Indii má podľa údajov združenia pobočky približne 2000 nemeckých spoločností, ktoré tam zamestnávajú viac ako 500.000 ľudí.
