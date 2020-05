DIHK: Koronakríza tvrdo zasiahla nemecký priemysel

Berlín 17. mája (TASR) - Koronakríza tvrdo zasiahla nemecký priemysel. Pandémia nového koronavírusu má rozsiahly vplyv na investičné plány priemyselných firiem, mnohé z nich tiež pripravujú znižovanie počtu zamestnancov, vyplýva z prieskumu nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK.



Takmer každá druhá firma zastavila plánované investície alebo ich obmedzila. V prípade veľkých firiem s viac než 1000 zamestnancami sú to až dve tretiny, ukázal prieskum, ktorého výsledky označil šéf DIHK Eric Schweitzer za strašidelné. "To, že priemyselné firmy musia teraz šetriť na svojej vlastnej budúcnosti, mi spôsobuje veľké obavy," uviedol Schweitzer.



Nemecký priemysel je v normálnych časoch motorom inovácií a investuje ako žiadne iné odvetvie do výskumu a vývoja. Aktuálne však ako žiadne iné odvetvie škrtá svoje investičné plány. V celej ekonomike 36 % firiem obmedzuje investície, pričom ďalších 43 % musí znižovať náklady a 35 % prepúšťať.



Aj keď priemyselná produkcia na mnohých miestach pomalšie pokračovala aj počas uzavretia ekonomiky, odvetvie je ešte ďaleko od normálu. Schweitzer varoval, že kríza zanechá hlboké stopy v bilanciách firiem. Aj po plnom obnovení prevádzky chýbajú mnohým spoločnostiam finančné prostriedky na investície a predfinancovanie objednávok. To má ďalekosiahle dôsledky pre celú ekonomiku, keďže na priemysel pripadá v Nemecku takmer štvrtina výkonu ekonomiky.



Veľkým problémom pre exportne orientovaný nemecký priemysel je podľa DIHK to, že v ostatných častiach sveta koronakríza znížila dopyt a narušila dodávateľské a produkčné reťazce.