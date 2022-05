DIHK: Nemecká inflácia sa tento rok viac než zdvojnásobí na 7 %

Berlín 24. mája (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa tento rok viac než zdvojnásobí, očakáva zväz nemeckých priemyselných a obchodných komôr DIHK. Dôvodom je, že vojna na Ukrajine podporuje už aj tak vysoké ceny energií a potravín.



DIHK počíta s tým, že inflácia sa zrýchli na 7 % z 3,1 % v minulom roku. Zväz ešte vo februári predpovedal, že tempo rastu cien sa tento rok zvýši len na 3,5 %.



Prognóza spolkového ministerstva hospodárstva zverejnená v apríli počíta v tomto roku s infláciou na úrovni 6,1 %, na budúci rok na úrovni 2,8 %.



Podľa prieskumu DIHK takmer 40 % firiem plánuje preniesť vyššie náklady na spotrebiteľov. V priemysle a obchode je to viac než 50 %.



DIHK očakáva, že nemecká ekonomika v tomto roku vzrastie o 1,5 %. Jedným z hlavných motorov expanzie by mala byť súkromná spotreba, ktorá by podľa odhadov mala stúpnuť o 2 % po +0,1 % v roku 2021. Vládne výdavky budú tento rok zrejme stagnovať.