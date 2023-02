DIHK: Nemecké podniky očakávajú pokles prosperity v dôsledku vojny

Düsseldorf 20. februára (TASR) - Invázia Ruska na Ukrajinu spôsobila nemeckým podnikom značné finančné straty. Uviedol to prezident Asociácie priemyselných a obchodných komôr (DIHK) Peter Adrian pre pondelkové vydanie denníka Rheinische Post. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Agresívna vojna Ruska na Ukrajine priniesla okrem nesmierneho ľudského utrpenia aj straty na ekonomickej prosperite," povedal Adrian.



Odhadol pritom, že pokles hrubého domáceho produktu Nemecka od začiatku vojny vo februári 2022 do konca tohto roka dosiahne približne 4 %. "To znamená, že sa vyprodukuje o 160 miliárd eur menej, čo zodpovedá približne 2000 eur na obyvateľa," uviedol Adrian. Poznamenal, že sa to už prejavilo v účtoch firiem, ktoré zaznamenali prudký nárast nákladov na plyn a elektrinu.



Adrian zopakoval sťažnosti podnikového sektora, že relatívne vysoké ceny energií na domácom trhu poškodzujú konkurencieschopnosť nemeckých firiem v zahraničí.



DIHK predpovedá, že nemecká ekonomika bude v tomto roku stagnovať. To je však lepšia prognóza ako na jeseň, keď asociácia očakávala pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka o 3 % v tomto roku.



Najväčšia európska ekonomika podľa spolkového štatistického úradu minulý rok vzrástla o 1,8 %.