DIHK: Nemeckú ekonomiku čaká tvrdá zima a ťažký rok 2023

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemeckú ekonomiku čaká tvrdá zima a ťažký rok 2023, očakáva asociácia nemeckých priemyselných a obchodných komôr DIHK. Ako dôvody uviedla - energetickú krízu, vysokú infláciu a slabosť globálnej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Firmy sa obávajú, že to najhoršie ich ešte čaká," uviedol šéf DIHK Martin Wansleben. DIHK prognózuje, že nemecký hrubý domáci produkt (HDP) tento rok vzrastie o 1,2 % a na budúci rok klesne približne o 3 %. Jej predpoveď je výrazne pesimistickejšia než spolková vláda, ktorej jesenná prognóza počíta v roku 2023 so znížením HDP len o 0,4 %.



Podľa prieskumu DIHK medzi viac než 24.000 podnikmi zo všetkých odvetví 52 % firiem očakáva, že v najbližších 12 mesiacoch sa im bude dariť horšie. Len 8 % počíta so zlepšením.



"To je najhorší výsledok, aký sme zaznamenali od začiatku realizácie prieskumu v roku 1985," uviedol Wansleben. Dodal, že nemeckú ekonomiku nečaká len náročná zima, ale aj ťažký rok 2023.



Predovšetkým výrobcovia polotovarov pre vysokú spotrebu energií obmedzujú produkciu. V chemickom priemysle viac než každá štvrtá firma musí znižovať produkciu.