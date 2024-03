Prieskum: Stále viac nemeckých podnikov chce investovať v zahraničí

Berlín 12. marca (TASR) - Stále viac nemeckých podnikov zvažuje investície v zahraničí s cieľom znížiť vysoké náklady spojené s biznisom na domácom trhu. Poukázal na to prieskum, ktorý uskutočnila Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



DIHK zrealizovala prieskum na vzorke 1900 firiem. Ako uviedla, 42 % z anketovaných podnikov plánuje investovať v zahraničí. V predchádzajúcom prieskume z minulého roka predstavoval ich podiel 41 %.



Aj keď podiel takto uvažujúcich firiem sa zvýšil iba mierne a z historického pohľadu to nie je vysoké číslo, vysoké je percento firiem, ktoré chcú investovať v zahraničí s cieľom znížiť náklady. Až 35 % nemeckých podnikov z celkového počtu anketovaných uvažuje o investíciách v zahraničí práve pre vysoké náklady v Nemecku.



"Naposledy sme takéto vysoké číslo zaznamenali v roku 2008," povedal člen Výkonnej rady DIHK Ilja Nothnagel. V prípade menších podnikov s počtom zamestnancov pod 200 je percento firiem, ktoré chcú presunúť investície do zahraničia pre náklady na domácom trhu, ešte vyššie. Ako povedal Nothnagel, v ich prípade je to 37 % z celkového počtu anketovaných podnikov.



"Je to alarmujúce a ukazuje to, že Nemecko potrebuje zvýšiť svoju atraktivitu," dodal Nothnagel s tým, že dôvodom súčasnej situácie sú ako vysoké náklady, tak aj geopolitická neistota, digitalizácia a vysoké ceny energií.



Aj v prípade plánovaných zahraničných investícií je vidieť rastúcu opatrnosť nemeckých podnikov. Iba 30 % z tých, ktoré sa zúčastnili na prieskume, plánuje objem investícií zvýšiť. Ďalších zhruba 28 % ich chce zredukovať.



Z jednotlivých zahraničných oblastí je stále atraktívnejší región Ázie a Tichomoria bez započítania Číny. V tejto oblasti plánuje investovať 32 % z anketovaných nemeckých podnikov. V roku 2023 to bolo 29 %.



Aj keď eurozóna je naďalej hlavnou destináciou pre nemecké investície, záujem firiem o tento región klesol. Zatiaľ čo vlani uviedlo záujem investovať v tejto oblasti 71 % nemeckých podnikov zúčastnených na prieskume DIHK, tento rok by sa takto rozhodlo 65 % firiem.