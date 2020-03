Takmer každá piata nemecká firma sa obáva platobnej neschopnosti

Berlín 27. marca (TASR) - Takmer každá piata nemecká firma sa obáva, že v dôsledku krízy spojenej so šírením nového koronavírusu jej hrozí platobná neschopnosť. Ukázal to prieskum Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK). Ak by sa obavy firiem potvrdili, viedlo by to k obrovským problémom pre najväčšiu európsku ekonomiku.



Podľa DIHK je to vážne varovanie. "Bez ráznych opatrení budeme svedkami ekonomických škôd historických rozmerov," povedal prezident DIHK Eric Schweitzer v reakcii na prieskum, ktorého výsledky boli zverejnené v piatok.



Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 15.000 podnikov, vyše 80 % nemeckých firiem počíta tento rok s výrazným poklesom tržieb. Viac než štvrtina z anketovaných podnikov očakáva pokles tržieb v tomto roku minimálne o 50 %. Iba 4 % predpokladajú, že k poklesu ich tržieb nedôjde.



Nemecko však prijalo v posledných dňoch viacero opatrení na pomoc ekonomike. V stredu (25. 3.) nemecký parlament schválil balík opatrení na zmiernenie dôsledkov šírenia nového koronavírusu v celkovej hodnote takmer 1,1 bilióna eur.