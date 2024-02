DIHK: USA onedlho predbehnú Čínu ako top obchodného partnera Nemecka

Berlín 7. februára (TASR) - Spojené štáty by mali najneskôr do roku 2025 predbehnúť Čínu ako najdôležitejšieho obchodného partnera Nemecka, ak budú pokračovať súčasné trendy. Uviedol to v stredu Volker Treier, vedúci oddelenia zahraničného obchodu Nemeckej asociácie priemyselných a obchodných komôr (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hodnota obchodnej výmeny Nemecka a Číny dosiahla v minulom roku spolu zhruba 253 miliárd eur na základe predbežných údajov spolkového štatistického úradu Destatis. To znamená, že Čína zostala najväčším obchodným partnerom Nemecka už ôsmy rok po sebe. Ale prvenstvo si udržala len o vlások, keďže hodnota obchodu najväčšej európskej ekonomiky s USA sa vlani vyšplhala na 252,3 miliardy eur.



Pokračujúci rast nemeckého exportu do USA je hlavným dôvodom čoraz významnejšieho postavenia Spojených štátov, pričom minulý rok poslalo Nemecko cez Atlantik tovar v hodnote takmer 158 miliárd eur. Podiel USA na celkovom exporte Nemecka sa tak zvýšil na približne 10 %.



Naproti tomu export nemeckých produktov do Číny klesol o takmer 9 % na zhruba 97 miliárd eur, pričom sa znížili najmä dodávky áut a chemických výrobkov. Zároveň import z ázijskej krajiny klesol takmer o pätinu na necelých 156 miliárd eur.



"Momentálne neexistujú žiadne známky výrazného nárastu dopytu po nemeckých výrobkoch v Číne," upozornil Treier.



Nemeckí politici varovali firmy pred rizikom prílišného spoliehania na Čínu. Vyzvali ich, aby diverzifikovali svoje podnikanie v prípade ázijskej krajiny, ktorú označili za "partnera, konkurenta a systémového rivala".



Od roku 2015 sa Spojené štáty americké stávajú najdôležitejším exportným trhom Nemecka, ktoré tam nasmerovalo aj obrovské priame investície.



"Ekonomike v USA sa v súčasnosti darí výrazne lepšie ako mnohým iným dôležitým odbytovým trhom Nemecka, ako sú krajiny EÚ," povedal Treier.



"V konečnom dôsledku aj nemecký export ťaží zo sily a atraktívnosti americkej ekonomiky," dodal.