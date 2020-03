DIHK varuje pred vlnou bankrotov firiem

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) varuje pred "vlnou bankrotov nepredstaviteľných rozmerov".



"Preto by bolo v tejto situácii od spolkovej vlády dôsledné, aby v tejto situácii všetku pomoc poistilo štátnou garanciou vo výške 100 %," povedal šéf DIHK Eric Schweitzer v rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru DPA. Potom by banky mohli na mieste peniaze posunúť ďalej okamžite a s nízkym úrokom.



V nedeľu ohlásený plánovaný krok spolkovej vlády zvýšiť štátne záruky v rámci núdzových úverových programov z 80 % na 90 % považuje DIHK za nedostatočný. Platiť by mal pre malé a stredné firmy.



"Zasiahnuté firmy teraz potrebujú likviditu veľmi rýchlo," uviedol Schweitzer. "Prerušenie častí hospodárskeho života potrebných na boj proti pandémii nového koronavírusu spôsobuje, že niektoré firmy môžu mať aktuálne nulovú úverovú dôveryhodnosť. To pre ekonomiku znamená, ak by banky a úverové inštitúty museli ako v normálnych časoch skúmať únosnosť úverov a podnikateľské vyhliadky firiem, stratíme drahocenný čas a dôveru v naozaj dobrý záchranný balík vlády. To by bolo fatálne," doplnil.



Štát zostáva aj tejto kríze dôveryhodným dlžníkom, všetci súkromní aktéri nie, uviedol Schweitzer. "Preto teraz musíme konať veľmi pragmaticky." Podľa neho je potrebné predísť tomu, aby zanikli státisíce v podstate zdravých firiem. "Mimochodom, takýto problém majú aj všetky ostatné krajiny Európskej únie. Preto si ani neviem predstaviť, že by takáto pre európsku ekonomiku životne dôležitá garancia mohla stroskotať na vete EÚ."