DIHK: Vyššie mýto by neprimerane zaťažilo nákladnú dopravu v Nemecku

Berlín 24. septembra (TASR) - Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku spôsobí dopravcom vážne ťažkosti a mnohé, najmä stredne veľké spoločnosti, môžu ukončiť svoje podnikanie, upozornila v nedeľu Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK). Plánované zvýšenie by prinieslo dopravnému priemyslu dodatočné náklady 7,6 miliardy eur ročne, čo by sa v konečnom dôsledku prejavilo aj na cenách pre spotrebiteľov, varovalo združenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



S cieľom poskytnúť stimuly pre nákladné vozidlá šetrné k životnému prostrediu chce nemecká vláda k 1. decembru zaviesť príplatok za mýto pre nákladné vozidlá v závislosti od množstva oxidu uhličitého (CO2), ktoré produkujú. Bezemisné nákladné vozidlá, ktorých je však na nemeckých cestách pomerne málo, majú byť od mýta oslobodené do konca roka 2025. Od júla budúceho roka sa má zároveň znížiť spodná hranica hmotnosti, od ktorej sa vyberá mýto za nákladné vozidlá, zo súčasných 7,5 tony na 3,5 tony.



Nemecké združenie pre nákladnú dopravu (BGL) tento týždeň varovalo, že vzhľadom na relatívne nízke marže väčšiny prepravných spoločností budú po zvýšení mýta spotrebitelia nakoniec platiť viac za potraviny a iný tovar. Priemerná štvorčlenná domácnosť by tak mala pocítiť dodatočné náklady vo výške 350 eur až 400 eur ročne. Podľa údajov BGL sa viac ako 80 % tovaru v Nemecku prepravuje nákladnými vozidlami.



Na základe návrhu zákona sa má mýto vzťahovať na diaľnice, ako aj na väčšie cesty v správe centrálnej vlády. Dolná komora nemeckého parlamentu začala rozpravu o legislatíve tento týždeň vo štvrtok (21. 9.).