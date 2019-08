Dijsselbloemove šance stať sa šéfom MMF vzrástli

Dijsselbloem by sa mal v priebehu piatka dozvedieť, či sa na uvedenej funkcii stane nástupcom Christine Lagardovej, ktorá preberie šéfovanie Európskej centrálnej banky.

Brusel/Amsterdam 2. augusta (TASR) - Šance bývalého holandského ministra financií a bývalého šéfa Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema (53) stať sa novým predsedom Medzinárodného menového fondu (MMF) vzrástli po tom, ako sa súťaže o tento post vzdali portugalský kandidát a v priebehu piatka aj nominantka Španielska.



Spravodajský server DutchNews.nl upozornil, že Dijsselbloem by sa mal v priebehu piatka dozvedieť, či sa na uvedenej funkcii stane nástupcom Christine Lagardovej, ktorá preberie šéfovanie Európskej centrálnej banky. Post predsedu MMF vždy patril kandidátovi z Európy.



Vo štvrtok (1. 8.) bolo v hre ešte šesť kandidátov, pričom o nominantovi Spojeného kráľovstva, ktoré by malo opustiť EÚ koncom októbra, sa hovorilo, že je "bez väčších šancí" na úspech. Okrem toho Londýn ani nestihol včas oznámiť meno kandidáta na tento post. V užšom výbere boli okrem Dijsselbloema aj súčasný šéf Euroskupiny Mario Centeno z Portugalska, španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová, guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn a výkonná riaditeľka Svetovej banky (SB) Kristalina Georgievová.



Centeno sa medzičasom súboja o post šéfa MMF vzdal, naznačil však, že zostáva k dispozícii ako "kompromisný kandidát", ak nebude dostatočná zhoda na ostatných kandidátoch. V piatok sa súboja vzdala aj Calvinová, čo znamená, že do finále sa dostali Dijsselbloem, Rehn a Georgievová.



DutchNews.nl upozornil, že Dijsselbloem má podporu nemeckých politikov a za "ideálneho kandidáta" na šéfa MMF ho označil aj generálny riaditeľ bruselského Centra pre európske politické štúdie (CEPS) Karel Lanoo. Ten spresnil, že Dijsselbloem bol vnímaný ako oveľa lepší šéf Euroskupiny ako je Centeno, a bol tiež "otvorenejší a priamejší".



O víťazovi rozhodne piatkové hlasovanie ministrov financií členských krajín Európskej únie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)