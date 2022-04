Dimon: Fed môže sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, než očakáva trh

New York 4. apríla (TASR) - Trh podceňuje rýchlosť sprísňovania menovej politiky v USA, varuje šéf najväčšej americkej banky JPMorgan Chase Jamie Dimon



Dimon očakáva, že americká centrálna banka (Fed) bude zvyšovať sadzby prudšie, než sa prognózuje. Krátkodobé sadzby podľa neho musia byť "podstatne" vyššie, aby spomalili tempo rastu cien. "Čím silnejšie je zotavenie, tým vyššie sadzby neskôr," uviedol Dimon.



Dimonove poznámky naznačujú, že Fed by mohol tento rok zvýšiť kľúčovú sadzbu na viac než 2,5-percentuálneho bodu, čo očakávajú trhy. Aktuálne sa nachádza v pásme 0,25 % až 0,50 %.



Niektorí predstavitelia Fedu už signalizovali, že centrálna banka možno bude musieť začať rýchlejšie sprísňovať menovú politiku, teda že by mohla zvyšovať sadzby aj o 50 bázických bodov. Fed od roku 2000 nedvíhal sadzby prudšie než o 25 bodov.



Podľa Dimona by Fed mal byť otvorený agresívnejšiemu postupu, ak bude inflácia naďalej mimoriadne vysoká.