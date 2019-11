Dinka: Bratislava chce elektronické podávanie projektovej dokumentácie

Bratislava 8. novembra (TASR) - Projektovú dokumentáciu je v súčasnosti potrebné priniesť vytlačenú do podateľne bratislavského magistrátu. Hlavné mesto to chce zmeniť tak, aby ju bolo možné podať celú elektronicky v ľubovoľnom čase a mieste. Pre TASR to uviedol riaditeľ sekcie územného plánovania bratislavského magistrátu Marek Dinka.



„Bude na to elektronický formulár, do ktorého sa dokumentácie nahrajú a obeh samotného spisu aj s projektovou dokumentáciu bude elektronický. Sľubujeme si od toho zrýchlenie všetkých procesov," priblížil význam zmeny.



Podľa Dinku má magistrát záujem, aby sa zmena uskutočnila čo najskôr. „Keď podáte projekt elektronicky, nemusíte ho podať papierovo. Napriek tomu nemôžeme podanie dokumentácie papierovo úplne vylúčiť, taká možnosť tu bude existovať stále. Budeme to komunikovať tak, že kto podá dokumentáciu elektronicky, má väčšiu šancu, že to bude skôr vybavené,“ dodal.



Hlavné mesto v tejto súvislosti rieši aj otázku objemu dát projektovej dokumentácie, aby ju zvládli systémy na magistráte.