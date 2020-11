EÚ zvažuje ohľadom Brexitu plán B

Brusel 30. novembra (TASR) – Európska únia pristúpi k náhradnému riešeniu, ak do polovice tohto týždňa nebude medzi Bruselom a Londýnom k obchodnej dohode. Uviedol to v pondelok diplomat EÚ, ktorého citovala agentúra Reuters.



Podľa diplomata Brusel pristúpi k plánu B v stredu, prípadne vo štvrtok, ak sa dovtedy nepodarí uzatvoriť dohodu o budúcich obchodných vzťahoch. Ako diplomat dodal, tento krok je nevyhnutný, keďže do konca roka, a teda skončenia prechodného obdobia, zostávajú len zhruba tri týždne.



„Firmy a inštitúcie ako napríklad colné úrady v krajinách Európskej únie musia mať jasno v tom, aké clá a iné opatrenia prijať, ak by k dohode nedošlo. A do polovice tohto týždňa dosiahneme práve ten bod, keď takéto opatrenia už budeme musieť prijať," povedal diplomat. „Tento moment sme odďaľovali celé týždne, ďalej to však už nepôjde," dodal.