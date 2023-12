Diplomati: EÚ zníži národné príspevky, Ukrajina granty dostane

Brusel 14. decembra (TASR) - Šéfovia vlád a štátov Európskej únie sa na summite v Bruseli blížia k možnej dohode v oblasti revízie dlhodobého rozpočtu EÚ. Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov z prostredia EÚ by Ukrajina mala dostať 17 miliárd eur v podobe grantov a 33 miliárd eur vo forme pôžičiek, ktoré Únia sprostredkuje pre Kyjev mimo svojho rozpočtu cez finančné trhy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Tesne pred summitom EÚ predseda Európskej rady Charles Michel prišiel s návrhom, aby členské krajiny v rámci revízie sedemročného rozpočtu prispeli sumou 22,5 miliardy eur namiesto 66 miliárd, ako navrhla ešte v lete Európska komisia.



Zo sumy 66 miliárd eur bolo 50 miliárd eur vyčlenených na Nástroj pre Ukrajinu (33 miliárd eur na pôžičky a 17 miliárd na nevratné granty). Voči návrhu eurokomisie mali výhrady takzvané "šetrné" členské štáty, ktoré sú čistými platcami do rozpočtu EÚ, a 50 miliárd eur pre Ukrajinu odmietal aj maďarský premiér Viktor Orbán.



Po trojhodinových rokovaniach lídri EÚ zoškrtali čerstvo navrhnutú sumu 22,5 miliardy eur na 17 miliárd eur určených čisto na granty pre Ukrajinu v rokoch 2024 – 2027. Ako naznačili nemenovaní diplomati, Maďarsko do momentu prerušenia rokovaní o tejto otázke nesúhlasilo ani s touto položkou, ale dohoda je podľa nich stále pravdepodobná.



Pre Slovensko by to znamenalo prispieť do spoločného rozpočtu sumou necelých 200 miliónov eur.



Členské štáty si však chcú udržať zvyšnú sumu 5,5 miliárd eur na oblasti ako migrácia, vojenská mobilita a splácanie úrokov z pôžičiek na vytvorenie mnohomiliardového ozdraveného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Týchto 5,5 miliárd eur však musia členské štáty nájsť v iných položkách súčasného dlhodobého rozpočtu, čo znamená škrty v rôznych programoch a prioritách. Škrty sa však nedotknú spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, ktorá pomáha rozvoju regiónov, čo bola aj požiadavka Slovenska.



Summit v popoludňajších hodinách pokračoval debatami o rozšírení Únie a otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko. Počas pracovnej večere by sa lídri EÚ mali venovať aj kríze na Blízkom východe.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)