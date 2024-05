Diskontný reťazec Action mieri aj do Trenčína

Trenčín 13. mája (OTS) – Diskontný reťazec Action naďalej pokračuje v expanzii a svoju predajňu budú mať aj Trenčania. Novú prevádzku otvoria v miestnom nákupnom centre OC MAX už 18. mája o 9:00.



Predajňa sa bude rozprestierať na ploche takmer 1000 m² a ponúkne široký sortiment najrôznejších výrobkov. Na jej pultoch nájdu zákazníci množstvo produktov dennej spotreby od trvanlivých potravín cez drogériu až po oblečenie. Nakúpia tu však aj kancelárske potreby, domáce a záhradkárske potreby, nábytok či produkty pre zvieratá. Aj v trenčianskej predajni si budú môcť celkovo vyberať spomedzi 6000 výrobkov z 15 produktových kategórií. Až 150 výrobkov pritom obchod každý týždeň obmieňa.



„Sme radi, že môžeme rozšíriť ponuku pre našich zákazníkov a sprístupniť im aj v Trenčíne ďalšiu novú značku. Vďaka otvoreniu novej prevádzky im tak môžeme poskytnúť ešte širšiu škálu možností pri nakupovaní, ponúknuť im zaujímavý sortiment za konkurenčné ceny a dopriať im nový zážitok z nakupovania,“ hovorí Rastislav Korenko, Center Manager OC MAX Trenčín.



Action sa teší obľube aj kvôli svojej cenovej politike. Priemerná cena všetkých výrobkov je približne dve eurá, pričom obchod až 1 500 produktov predáva za menej ako jedno euro. Obchodník má však vysoké nároky na bezpečnosť, zakladá si na tom, aby bol dodržaný správny pomer ceny a kvality a deklaruje udržateľnosť a trvanlivosť predávaných produktov. Označenie udržateľnosti má pritom čoraz viac ponúkaných výrobkov. Reťazec má navyše so všetkými dodávateľmi prísne dohody o etickom získavaní zdrojov, o výrobných podmienkach a výrobky zároveň spĺňajú príslušné požiadavky v daných krajinách.



Action je považovaný za najrýchlejšie rastúci nepotravinový diskontný reťazec v Európe a aj na Slovensku rastie jeho sieť predajní rýchlym tempom. Prevádzka v OC MAX v Trenčíne bude v poradí už 19. v rámci Slovenska. Holandský obchodník tak reaguje na neustále zvyšujúci sa dopyt po svojich produktoch.



Diskontný reťazec Action vstúpil na slovenský trh v marci 2023. Má viac ako 2 600 predajní v 12 krajinách. Na Slovensku by mal do konca roka počet jeho prevádzok presiahnuť dvadsiatku.