Diskontný reťazec Action otvára prvú predajňu v Poprade

Poprad 18. apríla (OTS) – Diskontný reťazec Action pokračuje v rozširovaní siete svojich prevádzok na Slovensku. Ďalšiu predajňu otvoria v Poprade v OC MAX.



Action, ktorý je považovaný za najrýchlejšie rastúci nepotravinový diskontný reťazec v Európe, otvorí svoju prvú popradskú predajňu už o pár dní - 25.apríla o 9:00.



Zákazníci tu budú môcť nájsť vyše 6000 výrobkov z 15 produktových kategórií. V predajni, ktorá sa rozprestiera na ploche 900 m², nájdu takmer všetko - od domácich a záhradkárskych potrieb cez nábytok, oblečenie, hračky, výbavu pre domáce zvieratá až po kancelárske potreby, drogériu a trvanlivé jedlo. Obchod každý týždeň obmieňa 150 výrobkov.



„Otvorenie novej predajne nielenže spestrí nákupné možnosti a rozšíri zoznam prevádzok v nákupnom centre, ale prinesie aj nový zážitok z nakupovania a zákazníkom umožní vybrať si zo širokej škály cenovo dostupných produktov,“ hovorí Rastislav Korenko, Center Manager OC MAX Poprad.



Reťazec je známy tým, že tovar ponúka za nízke ceny. Až 1 500 produktov predáva za menej ako jedno euro. Priemerná cena všetkých výrobkov je približne dve eurá. Obchodník však deklaruje ich kvalitu a udržateľnosť. Napriek nízkym cenám má obchodná sieť stále vysoké nároky na bezpečnosť a trvanlivosť ponúkaných produktov. So všetkými dodávateľmi má prísne dohody o zodpovednom získavaní zdrojov a výrobných podmienkach a na pultoch jej obchodov možno nájsť čoraz viac výrobkov s označením udržateľnosti.



Prevádzka Action v OC MAX v Poprade bude v poradí už 17. predajňa, ktorú otvorí tento holandský obchodník na Slovensku a zakrátko by mala pribudnúť aj ďalšia predajňa v OC MAX v Trenčíne. Reťazec tak reaguje na stále rastúci dopyt po svojich produktoch v regiónoch.



Diskontný reťazec Action vstúpil na slovenský trh v marci 2023. Má viac ako 2 600 predajní v 12 krajinách. Na Slovensku by mal do konca roka počet jeho prevádzok presiahnuť dvadsiatku.