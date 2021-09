Bratislava 28. septembra (TASR) – Diskusia o zvyšovaní cien energií bude pokračovať v stredu (29. 9.) po troch mimoriadnych schôdzach, ktoré sú naplánované od 8.00 h. Oznámil to v utorok po zasadnutí poslaneckého grémia predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).



Hlasovať sa podľa Kollára nebude hneď po prerokovaní jediného bodu na mimoriadnej schôdzi o energiách, ale v rámci riadneho hlasovania o 11.00 alebo 17.00 h. "Takáto je dohoda naprieč celým politickým spektrom. Dohodli sme sa aj na tom, že zajtra otvoríme tie tri mimoriadne schôdze, začíname o ôsmej hodine," avizoval.



Mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rizikách vyplývajúcich zo sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2 inicioval opozičný Smer-SD. V utorok vystúpil v pléne predseda strany a jeden z predkladateľov návrhu Robert Fico, ktorý zdôraznil, že vláda v súčasnosti nerobí potrebné kroky v prípade zvyšovania cien energií a ani v kontexte sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) skonštatoval, že vláda môže v energetike robiť len rozumné rozhodnutia do budúcnosti. Poukazoval aj na opatrenia, ktoré prijímali vlády pod vedením Fica.



V stredu od 8.00 h sa má uskutočniť mimoriadna 44. schôdza parlamentu venovaná cenám potravín, nasledovať by mala schôdza k stavu verejných financií. Obe rovnako inicioval Smer-SD. Po nich sa má konať schôdza o zdravotníckych témach. Návrh na jej zvolanie predložili nezaradení poslanci Tomáš Taraba a Filip Kuffa.