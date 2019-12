Diskusia parlamentu o rozpočte verejnej správy sa blíži ku koncu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Diskusia k návrhu rozpočtu verejnej správy sa blíži ku koncu. V pléne Národnej rady SR majú vystúpiť ešte štyria poslanci, ktorí sa prihlásili do ústnej rozpravy.



Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a upozorňuje na viaceré riziká. "Návrh rozpočtu je len ďalším z prejavov nezodpovedného vládnutia, odkedy je pri moci Smer-SD. Teraz sa to snaží premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prekryť rečami o zodpovednej zmene. Je však nezmysel, aby akúkoľvek zmenu dokázala priniesť politická sila, ktorá má za sebou 12 rokov nezodpovedného vládnutia," vyhlásil v úvode piateho rokovacieho dňa 53. schôdze poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Podľa Dostála sa vláda snaží zmäkčiť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. "Vlády Smeru-SD kradnú a umožňujú kradnutie," tvrdí s tým, že rôzne sociálne balíčky "majú ľuďom len zalepiť oči". "Balíčky nie sú zadarmo, musí ich niekto zaplatiť. Kto? Zase len ľudia," myslí si Dostál. Na druhej strane však vláda podľa neho berie prostredníctvom daní. "Musela prísť úvaha, že sa zvýši daň z cigariet, ale to sa predsedovi SNS Andrejovi Dankovi nepáčilo, lebo to by si všetci všimli. Tak sa vymyslel kreatívny účtovnícky ťah s bankovým odvodom, to sa prejaví na bankových poplatkoch," vymenoval Dostál.



Po skončení rozpravy k štátnemu rozpočtu sa poslanci vrátia k ďalším návrhom zákonov. Do programu by mali pribudnúť aj vládne návrhy zákonov, ktoré vzišli z mimoriadneho rokovania vlády. V utorok by tiež malo plénum hlasovať o troch návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva. Definitívne by mali rozhodnúť o tom, či sa budú do predškolských zariadení prijímať len zaočkované deti. Hlasovať by tiež mali o návrhu reformy nemocníc, tzv. stratifikácii.