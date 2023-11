Diskusie v OPEC+ sú zložité, je možný odklad schôdzky na december

Londýn 28. novembra (TASR) - Rozhovory medzi zástupcami štátov ropného zoskupenia OPEC+ sú náročné a očakáva sa, že sa skôr dohodnú na predĺžení súčasného rozsahu produkčných škrtov, než na ich zvýšení. Uviedli to v utorok štyri zdroje z OPEC+, ktoré citovala agentúra Reuters. Navyše, nevylúčili ani prípadný ďalší odklad schôdzky.



Zasadnutie OPEC+, ktorého členmi sú štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti ropy na čele s Ruskom, by sa malo uskutočniť vo štvrtok (30. 11.), a to prostredníctvom internetu. Očakáva sa, že sa na ňom rozhodne o objeme produkcie na budúci rok.



Podľa dvoch zdrojov sa o zvýšení rozsahu produkčných škrtov, čo je krok, ktorý sa mal podľa pôvodných informácií tiež zvážiť, momentálne aktívne nediskutuje. To znamená, že väčšie šance má predĺženie súčasnej dohody o objeme produkcie. Na druhej strane zdroje nevylúčili, že by mohlo dôjsť aj k ďalšiemu odkladu konania schôdzky. "Nikto nechce ustúpiť zo svojej pozície," povedal jeden zo zdrojov.



Schôdzka sa mala uskutočniť už v nedeľu 26. novembra, pre spory o úroveň produkcie v afrických krajinách sa však presunula na 30. novembra. Zdroje však uviedli, že odvtedy sa krajiny OPEC+ v tejto otázke posunuli bližšie ku kompromisu.