Disponibilnú nezamestnanosť zvýšil najmä pokles aktivačných prác
Disponibilná miera nezamestnanosti, ktorá zahŕňa uchádzačov schopných okamžite nastúpiť do práce, v januári podľa údajov rezortu práce stúpla o 0,43 percentuálneho bodu na 5,74 %.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Disponibilná miera nezamestnanosti v januári výraznejšie vzrástla najmä pre nižší počet uchádzačov zapojených do menších obecných služieb, tzv. aktivačných prác. Upozornila na to analýza UniCredit Bank, podľa ktorej celkový nárast disponibilnej nezamestnanosti na prelome rokov skreslili aj technické a sezónne faktory.
Disponibilná miera nezamestnanosti, ktorá zahŕňa uchádzačov schopných okamžite nastúpiť do práce, v januári podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny stúpla o 0,43 percentuálneho bodu na 5,74 %. Analytici zároveň poukázali, že výraznú časť nárastu vysvetľuje pokles počtu nezamestnaných zapojených do aktivačných prác, ktorý zvýšil počet disponibilných uchádzačov.
Vývoj podľa banky komplikovali aj zmeny na prelome roka, keď úprava pravidiel pri dávkach v nezamestnanosti motivovala časť ľudí registrovať sa už v decembri. Po očistení o technické vplyvy sa podľa analytikov trh práce na prelome rokov zásadne nezmenil a pokračoval v predchádzajúcich trendoch.
Analýza zároveň upozornila na pretrvávajúci nesúlad medzi ponukou a dopytom po práci, ktorý sa prejavuje regionálne aj kvalifikačne. V januári počet voľných pracovných miest podľa údajov ústredia práce vzrástol na približne 120.000, pričom veľká časť ich ponuky je sústredená najmä v západnej časti Slovenska. V niektorých okresoch na východe a juhu stredného Slovenska, naopak, pripadá na jedno voľné miesto násobne viac uchádzačov.
UniCredit Bank poukázala aj na rastúci význam zahraničných pracovníkov. Ich počet sa podľa analýzy v januári zvýšil na takmer 144.000 a na trhu práce tak tvoria približne 6 % zamestnanosti, pričom pribúdajú najmä pracovníci z Ukrajiny a viacerých ázijských krajín.
V januári sa podľa analýzy výraznejší nárast disponibilnej nezamestnanosti prejavil hlavne v ekonomicky slabších regiónoch, najmä na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska, kde sa pokles aktivačných prác premietol do vyšších počtov disponibilných uchádzačov.
