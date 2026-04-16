Distribučné sústavy čelia extrémnym výkyvom počasia
Energetika sa pripravuje na nové výzvy!
Autor OTS
Bratislava 16. apríla (OTS) - Odolnosť kritickej infraštruktúry v strednej Európe má posilniť projekt SELENA financovaný z prostriedkov Európskej únie. Prevádzkovatelia šiestich distribučných sústav zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska realizujú spoločný cezhraničný projekt SELENA, ktorý má status projektu spoločného záujmu (PCI) Európskej únie. Projekt prispieva k modernizácii a posilneniu distribučných sústav v regióne strednej Európy a zároveň zvyšuje ich bezpečnosť a odolnosť.
Projekt SELENA reaguje na meniacu sa úlohu energetiky v každodennom živote. Elektrina dnes nie je len komoditou, ale základom fungovania ekonomiky, služieb, digitalizácie aj bezpečnosti štátu. Distribučná sústava sa čoraz viac stáva nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania spoločnosti.
“Projekt SELENA spája investície do zvyšovania kapacity a flexibility distribučnej sústavy s dôrazom na jej ochranu. Zameriava sa na odolnosť voči novým typom hrozieb od extrémneho počasia cez kybernetické útoky až po hybridné riziká. Novinkou je nasadenie technológií na detekciu bezpilotných prostriedkov na vybraných strategických lokalitách. Vďaka prepojeniu na meteorologickú dátovú platformu a novým meteostaniciam budú prevádzkovatelia vedieť lepšie predvídať rizikové situácie a pripraviť distribučnú sústavu na extrémne prejavy počasia,” uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej.
Súčasťou projektu sú aj investície, ktoré umožnia jednoduchšie pripájanie obnoviteľných zdrojov, rozvoj elektromobility či elektrifikáciu vykurovania, chladenia a rozvoja priemyslu. Zároveň prichádza k lepšiemu riadeniu decentralizovanej výroby a spotreby elektriny ako aj posilneniu stability a prepojeniu distribučných sústav v regióne.
Marek Štrpka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej distribučnej, a.s., potvrdil význam projektu SELENA pre región stredného Slovenska, ktorý je z hľadiska distribúcie elektrickej energie veľmi špecifický svojou geografiou. „Nachádza sa tu viacero kritických lokalít, ktoré sú z dôvodu globálnych zmien klímy čoraz častejšie vystavené extrémnym vplyvom počasia, ale aj historicky veľmi úzke prepojenie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v Českej republike a to je ČEZ Distribuce. Vďaka Projektu SELENA dokážeme odolnosť distribučnej sústavy zásadne zvýšiť a prehĺbiť aj našu cezhraničnú spoluprácu. Investície do moderných technológií v rámci distribúcie elektriny sú kľúčové pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov elektriny, rozširovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu, ako aj prechod na elektrické vykurovanie. Spoľahlivá a bezpečná distribúcia elektriny je pre krajinu a jej obyvateľov základom stability a rozvoja.“
Verejná konzultácia
Verejnosť bude môcť získať viac informácií o projekte SELENA počas online verejnej konzultácie 21. apríla 2026 o 10:00 hod., ktorú bude možné sledovať na stránke www.selena-smartgrid.eu v sekcii Verejná konzultácia. Sledovať priamy prenos je možné aj po naskenovaní QR kódu. Do diskusie počas prenosu sa môžete zapojiť prostredníctvom aplikácie sli.do (#SELENA). Účasť je bezplatná a bez nutnosti registrácie.
Projekt SELENA je spolufinancovaný Európskou úniou. Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne partneri projektu a nemusí nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie.
Projekt SELENA reaguje na meniacu sa úlohu energetiky v každodennom živote. Elektrina dnes nie je len komoditou, ale základom fungovania ekonomiky, služieb, digitalizácie aj bezpečnosti štátu. Distribučná sústava sa čoraz viac stáva nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania spoločnosti.
“Projekt SELENA spája investície do zvyšovania kapacity a flexibility distribučnej sústavy s dôrazom na jej ochranu. Zameriava sa na odolnosť voči novým typom hrozieb od extrémneho počasia cez kybernetické útoky až po hybridné riziká. Novinkou je nasadenie technológií na detekciu bezpilotných prostriedkov na vybraných strategických lokalitách. Vďaka prepojeniu na meteorologickú dátovú platformu a novým meteostaniciam budú prevádzkovatelia vedieť lepšie predvídať rizikové situácie a pripraviť distribučnú sústavu na extrémne prejavy počasia,” uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej.
Súčasťou projektu sú aj investície, ktoré umožnia jednoduchšie pripájanie obnoviteľných zdrojov, rozvoj elektromobility či elektrifikáciu vykurovania, chladenia a rozvoja priemyslu. Zároveň prichádza k lepšiemu riadeniu decentralizovanej výroby a spotreby elektriny ako aj posilneniu stability a prepojeniu distribučných sústav v regióne.
Marek Štrpka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej distribučnej, a.s., potvrdil význam projektu SELENA pre región stredného Slovenska, ktorý je z hľadiska distribúcie elektrickej energie veľmi špecifický svojou geografiou. „Nachádza sa tu viacero kritických lokalít, ktoré sú z dôvodu globálnych zmien klímy čoraz častejšie vystavené extrémnym vplyvom počasia, ale aj historicky veľmi úzke prepojenie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v Českej republike a to je ČEZ Distribuce. Vďaka Projektu SELENA dokážeme odolnosť distribučnej sústavy zásadne zvýšiť a prehĺbiť aj našu cezhraničnú spoluprácu. Investície do moderných technológií v rámci distribúcie elektriny sú kľúčové pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov elektriny, rozširovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu, ako aj prechod na elektrické vykurovanie. Spoľahlivá a bezpečná distribúcia elektriny je pre krajinu a jej obyvateľov základom stability a rozvoja.“
Verejná konzultácia
Verejnosť bude môcť získať viac informácií o projekte SELENA počas online verejnej konzultácie 21. apríla 2026 o 10:00 hod., ktorú bude možné sledovať na stránke www.selena-smartgrid.eu v sekcii Verejná konzultácia. Sledovať priamy prenos je možné aj po naskenovaní QR kódu. Do diskusie počas prenosu sa môžete zapojiť prostredníctvom aplikácie sli.do (#SELENA). Účasť je bezplatná a bez nutnosti registrácie.
Projekt SELENA je spolufinancovaný Európskou úniou. Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne partneri projektu a nemusí nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie.