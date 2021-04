Diverzifikovaným financovaním získa EÚ 800 mld. eur do roku 2026

Brusel 14. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu podnikla kroky na to, aby sa výpožičky v rámci dočasného nástroja na obnovu EÚ budúcej generácie (NGEU) financovali za čo najvýhodnejších podmienok pre členské štáty EÚ a ich občanov.



Komisia spresnila, že sa využije diverzifikovaná stratégia financovania s cieľom získať do roku 2026 približne 800 miliárd eur v bežných cenách. Tento prístup umožní EK získavať potrebné objemy plynule a efektívne a do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura.



Eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn vysvetlil, že nástroj EÚ budúcej generácie prinesie na európske kapitálové trhy zásadnú zmenu. "Dnes predstavujeme motor, ktorý bude tento nástroj poháňať. Ide o stratégiu financovania, ktorou sa rozbehne získavanie prostriedkov pre tento nástroj. Vďaka tomu budeme mať k dispozícii všetky páky potrebné na naštartovanie sociálnej a hospodárskej obnovy a podporu nášho zeleného, digitálneho a odolného rastu," opísal situáciu Hahn a dodal, že hneď ako bude požičiavanie z právneho hľadiska možné, EK bude na to pripravená.



Prostriedky pre nástroj NGEU, ktorý je základom reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu, budú zapožičiavané na kapitálových trhoch. Do konca roka 2026 tak eurokomisia plánuje získať až 800 miliárd eur. To zodpovedá objemu v priemernej výške asi 150 miliárd eur ročne, čím sa Únia stane jedným z najväčších emitentov v eurách. Všetky emisie budú splatené do roku 2058.



Nové potreby financovania bude riešiť diverzifikovaná stratégia. Vďaka nej bude EK schopná v prípade potreby mobilizovať všetky finančné prostriedky pre členské štáty EÚ a ich občanov za čo najvýhodnejších podmienok. Diverzifikovaná stratégia financovania kombinuje využívanie rôznych nástrojov a techník financovania s otvorenou a transparentnou komunikáciou s účastníkmi trhu.



Diverzifikovaná stratégia bude zahŕňať jednorazové ročné rozhodnutie o objeme pôžičiek a raz za pol roka oznámenie o kľúčových parametroch plánu financovania s cieľom ponúknuť investorom transparentnosť a predvídateľnosť; štruktúrované a transparentné vzťahy s bankami, ktoré podporujú program emisií; viaceré nástroje financovania (strednodobé a dlhodobé dlhopisy, z ktorých niektoré budú emitované ako zelené dlhopisy, a pokladničné poukážky EÚ); kombináciu aukcií a syndikácií s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny prístup k potrebnému financovaniu za výhodných podmienok.



Komisia bude svoju činnosť aj naďalej koordinovať s ďalšími emitentmi vrátane členských štátov EÚ a nadnárodných emitentov.



Diverzifikovaná stratégia financovania pomôže EK dosiahnuť dva hlavné ciele - riešiť značné potreby financovania v rámci nástroja NGEU a dosiahnuť nízke nákladové a realizačné riziko v záujme všetkých členských štátov a ich občanov.



Na základe stredajšieho balíka opatrení EK pristúpi k zavedeniu diverzifikovanej stratégie financovania do praxe. Medzi ďalšie kroky patrí vytvorenie siete primárnych dílerov a zverejnenie prvého ročného rozhodnutia o vypožičiavaní (a sprievodného rozhodnutia o financovaní) a prvého plánu financovania NGEU.



