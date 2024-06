Diviacka Nová Ves chce postaviť nízkokapacitné zariadenie pre seniorov

Diviacka Nová Ves 13. júna (TASR) - Obec Diviacka Nová Ves v okrese Prievidza plánuje postaviť nízkokapacitné zariadenie pre seniorov. Náklady na výstavbu odhadla na viac ako 2,5 milióna eur. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, financovať ich chce z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Sociálno-zdravotné a nízkokapacitné zariadenie pre seniorov bude slúžiť na poskytovanie sociálno-zdravotných služieb pre seniorov s celoročnou pobytovou formou v súlade so zákonom o sociálnych službách, konkretizovala samospráva v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Zariadenie bude mať podľa nej kapacitu do 30 miest.



Vybraný dodávateľ zabezpečí výstavbu budovy ako realizáciu súvisiacich prípojok inžinierskych sietí, spevnených plôch a oplotenia. Objekt sa bude nachádzať na južnom okraji centrálnej časti zastavaného územia obce. Budova bude mať jedno nadzemné podlažie, v ktorom budú spoločné priestory a zázemie objektu. V dvoch blokoch budú umiestnené izby klientov.



Náklady na realizáciu stavby odhadla obec na 2.566.437,41 eura bez dane z pridanej hodnoty. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 75.000 eur. Vybraný dodávateľ by mal stavebné práce ukončiť do deviatich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.



Výstavbu zariadenia chce samospráva financovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.