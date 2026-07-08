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DIW: Americké prístavné poplatky na čínske lode by prospeli Nemecku
Nemecké flotily obchodných lodí totiž menej využívajú plavidlá vyrobené v Číne ako flotily niektorých konkurentov.
Autor TASR
Berlín 8. júla (TASR) - Z plánovaných amerických prístavných poplatkov pre obchodné lode postavené v Číne by mohlo profitovať Nemecko. Jeho export do Spojených štátov by sa potenciálne mohol zvýšiť približne o 2 %. Vyplýva to zo štúdie Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum (DIW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecké flotily obchodných lodí totiž menej využívajú plavidlá vyrobené v Číne ako flotily niektorých konkurentov. To by umožnilo nemeckým vývozcom získať podiel na trhu, konštatuje štúdia. Americká vláda plánuje zaviesť poplatky od novembra v snahe obmedziť dominanciu Číny v lodiarstve, pričom to odôvodňuje ochranou národnej bezpečnosti. Poplatky by sa uplatňovali podľa toho, kde bola loď postavená, a nie podľa toho, koho tovar prepravuje.
DIW uviedol, že toto opatrenie by poškodilo predovšetkým samotné USA a odhaduje, že dovoz do USA by klesol o 0,2 % a americký export by sa znížil o 0,3 %.
„Mechanizmus je jednoduchý,“ povedala ekonómka DIW Sonali Chowdhryová. „Poplatky by zvýšili náklady na medziprodukty, americkí výrobcovia by strácali konkurencieschopnosť a slabšia hospodárska aktivita by negatívne ovplyvnila dopyt po zahraničnom tovare.“
V rámci EÚ by najviac bolo poškodené Fínsko, Dánsko a Poľsko. Fínsky vývoz do USA by klesol o 5 %, dánsky by sa znížil o 4,4 % a poľský o 3 %.
Nemecké flotily obchodných lodí totiž menej využívajú plavidlá vyrobené v Číne ako flotily niektorých konkurentov. To by umožnilo nemeckým vývozcom získať podiel na trhu, konštatuje štúdia. Americká vláda plánuje zaviesť poplatky od novembra v snahe obmedziť dominanciu Číny v lodiarstve, pričom to odôvodňuje ochranou národnej bezpečnosti. Poplatky by sa uplatňovali podľa toho, kde bola loď postavená, a nie podľa toho, koho tovar prepravuje.
DIW uviedol, že toto opatrenie by poškodilo predovšetkým samotné USA a odhaduje, že dovoz do USA by klesol o 0,2 % a americký export by sa znížil o 0,3 %.
„Mechanizmus je jednoduchý,“ povedala ekonómka DIW Sonali Chowdhryová. „Poplatky by zvýšili náklady na medziprodukty, americkí výrobcovia by strácali konkurencieschopnosť a slabšia hospodárska aktivita by negatívne ovplyvnila dopyt po zahraničnom tovare.“
V rámci EÚ by najviac bolo poškodené Fínsko, Dánsko a Poľsko. Fínsky vývoz do USA by klesol o 5 %, dánsky by sa znížil o 4,4 % a poľský o 3 %.