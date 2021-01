DIW: Nemecká ekonomika v 1. štvrťroku 2021 pravdepodobne klesne

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká ekonomika v 1. štvrťroku 2021 pravdepodobne klesne. Dôvodom sú prísne obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Uviedol to v stredu renomovaný nemecký ekonomický inštitút DIW.



Podľa odhadov think-tanku sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v 1. štvrťroku 2021 zníži o 3 % po stagnácii v predchádzajúcom 4. kvartáli 2020.



Claus Michelsen, ekonomický riaditeľ inštitútu DIW, predpovedá, že prísne blokády potrvajú až do konca februára a potom sa budú postupne uvoľňovať. Nemeckú ekonomiku tak podľa neho čaká dlhá a hrboľatá cesta k zotaveniu.



Simon Junker, expert z inštitútu DIW, zase upozornil, že v poslednom čase sa badateľne zhoršila nálada v automobilovom priemysle. Najnovšia blokáda, tzv. lockdown, ešte viac znížila výkon mnohých firiem, čo zvyšuje riziko vlny bankrotov, prinajmenšom v zvlášť tvrdo zasiahnutých odvetviach.



Spolkový štatistický úrad Destatis má vydať údaje o HDP za 4. štvrťrok v piatok 29. januára. Podľa oficiálnych výsledkov sa výkon najväčšej ekonomiky eurozóny za celý rok 2020 znížil o 5 %. To bol jej najstrmší pokles od finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.