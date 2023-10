DK: Lákanie zahraničných IT talentov by malo byť pre vládu prioritou

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ukrajinsko-slovenské študijné programy tamojších univerzít a Vysokej školy ekonómie a manažmentu (VŠEM) v Bratislave majú za sebou šiesty ročník. Digitálna koalícia (DK) pri tejto príležitosti v stredu uviedla, že lákanie talentov zo zahraničia by so skvalitňovaním slovenského školstva malo byť pre novú vládu jednou z priorít.



"Je našou spoločnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa naša krajina stala priekopníkom v digitálnej transformácii. Žiaľ, dlhodobý akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti svedčí skôr o opaku. Veľa sa však môžeme naučiť práve od tých, ktorí prinášajú skúsenosti a inovácie zo zahraničia. Ich prítomnosť prináša nové perspektívy na zdokonalenie IT odvetvia na Slovensku," dodal predseda DK Mário Lelovský.



Štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák uviedol, že ministerstvo víta a podporuje aktivity spoločných študijných programov. "Verím, že po absolvovaní komplexnej akreditácie vysokých škôl na Slovensku vznikne podstatne viac takýchto programov vedúcich k rýchlejšej internacionalizácii vysokého školstva," doplnil.



Bez toho, aby vláda pristúpila k zásadnému spružneniu migračnej politiky a zjednodušeniu procesu zamestnávania kvalifikovaných ľudí zo zahraničia, sa však podľa Lelovského Slovensko správnym smerom neposunie. Upozornil aj na to, že zahraničným študentom dnes nie je štátom poskytované ani len zdravotné poistenie, keďže nie sú štipendistami štátu, ktoré získa len veľmi malý počet žiadateľov.



Projekt ukrajinsko-slovenských študijných programov funguje v spolupráci s DK a IT Asociáciou Slovenska (ITAS) od roku 2017. Za tento čas získali a pripravili pre potreby pracovného trhu viac ako 70 mladých ľudí, z ktorých sú dnes odborníci v IT odbore. Aktuálny ročník bol zakončený odovzdaním vysokoškolských diplomov 11 ukrajinským študentom.