Dlh amerických domácností vzrástol na rekordných vyše 16 biliónov USD

Washington 3. augusta (TASR) - Dlh amerických domácností vzrástol v 2. štvrťroku na rekordných viac než 16 biliónov USD. Dôvodom sú najmä hypotéky, v rámci ktorých sa dlh zvýšil o vyše 200 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Federálnej rezervnej banky v New Yorku.



Celkový dlh domácností v Spojených štátoch dosiahol za 2. štvrťrok 16,15 bilióna USD (15,80 bilióna eur). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom to znamená rast o 2 %. Rast zaznamenali úvery všetkých typov, najvýraznejšie sa však zvýšil dlh na hypotékach.



Ako uviedol newyorský Fed v najnovšej štvrťročnej správe o stave financií amerických domácností, celková hodnota nesplatených hypotekárnych úverov dosiahla od apríla do konca júna 11,39 bilióna USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje rast o 1,9 % alebo 207 miliárd USD.



V porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 sa dlh na hypotékach zvýšil o 9,1 %. Navyše objem dlhu domácností v USA je v súčasnosti o viac než 2 bilióny USD vyšší než vo 4. štvrťroku 2019, teda krátko pred nástupom pandémie nového koronavírusu, dodal newyorský Fed.



(1 EUR = 1,0224 USD)