Dlh amerických domácností vzrástol vo 4. kvartáli na 18,04 bilióna USD

Washington 13. februára (TASR) - Celkový dlh domácností v USA vo 4. štvrťroku vzrástol a dosiahol nový rekord. Ukázali to vo štvrtok údaje Federálneho rezervného systému (Fed) v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa týchto údajov sa celkový dlh domácností v USA v posledných troch mesiacoch 2024 zvýšil o 93 miliárd USD oproti predchádzajúcemu kvartálu na 18,04 bilióna USD (17,36 bilióna eur). To predstavuje nárast o 0,5 %.



Štvrťročná správa o zadlžení a úveroch domácností zdôraznila niekoľko kľúčových oblastí rastu v rámci rôznych typov spotrebiteľských dlhov.



Dlhy na kreditných kartách sa v sledovanom období zvýšili o 45 miliárd USD a do konca decembra 2024 dosiahli 1,21 bilióna USD. Úvery na autá stúpli o 11 miliárd USD na 1,66 bilióna USD. Aj hypotekárne úvery vzrástli o 11 miliárd USD na 12,61 bilióna USD.



Ostatné spotrebné úvery vzrástli o 8 miliárd USD a zostatky študentských pôžičiek o 9 miliárd USD na 1,62 bilióna USD.



Správa odhalila tiež mierne zvýšenie meškania so splátkami. Konkrétne, celková miera delikvencie vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom na 3,6 % nesplateného dlhu v určitom štádiu delikvencie.



(1 EUR = 1,039 USD)