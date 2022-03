Dlh domácností v ČR rástol vlani najvýraznejšie za posledných 12 rokov

Praha 5. marca (TASR) - Dlh českých domácností zaznamenal vlani najvýraznejší rast za posledných 12 rokov. Naopak, úspory domácností rástli výrazne pomalšie než v roku 2020. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Czech Credit Bureau, ktorú zverejnil server novinky.cz.



Zadlženie českých domácností vzrástlo v minulom roku v medziročnom porovnaní o desatinu, čo znamená o 184 miliárd Kč (7,15 miliardy eur) na celkových 2,05 bilióna Kč. Znamená to najrýchlejší rast od roku 2009. Štyri pätiny z tejto sumy predstavujú úvery na bývanie, ktorých objem vzrástol o 11 %. Objem spotrebných úverov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil iba o 6 %.



Rástli aj úspory českých domácností. Ku koncu minulého roka predstavovali 3,02 bilióna Kč a zvýšili sa tak o 198 miliárd Kč. Avšak v roku 2020 vzrástli o rekordných 305 miliárd Kč.



S takým rastom už Česi v najbližšom období počítať nemôžu. "Podobne rýchly rast úspor domácností ako v roku 2020 dlho nezažijeme. Naopak, v tomto roku porastú ich úspory pravdepodobne najpomalšie za posledných deväť rokov. Pre vysokú infláciu sa aj napriek pokračujúcemu napätiu na trhu práce reálny príjem väčšiny domácnosti zníži. Domácnosti s vyššími úsporami budú, navyše, motivované svoje úspory čiastočne rozpustiť alebo ochrániť pomocou investičných nástrojov," uviedla Věra Kameníčková, analytička spoločnosti CRIF.



Objem firemných úverov sa vlani zvýšil o 68 miliárd Kč (6 %) na 1,19 bilióna Kč. V tomto prípade to znamená najrýchlejší rast od roku 2011. Úspory firiem oproti roku 2020 vzrástli o 91 miliárd na 1,3 bilióna Kč. Už druhý rok po sebe tak boli vyššie než objem úverov, tentoraz o rekordných 118 miliárd Kč.



"Táto situácia je v českej ekonomike pomerne nová, pretože spoločnosti zvyčajne voľné prostriedky investujú späť do svojho podnikania, či už ide o expanziu alebo modernizáciu. Ak aj v roku 2021 rástli ich úspory rýchlejšie než zadlžovanie, naznačuje to, že aj keď vlani realizovali časť investícií, ktoré v roku 2020 odložili, stále zostávali pomerne opatrné," dodala Kameníčková.



(1 EUR = 25,737 CZK)