Dlh firiem voči štátu stúpol na 4,15 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Celkový dlh slovenských firiem, organizácií a živnostníkov voči štátu a poisťovni Union dosiahol ku koncu roka 2025 približne 4,15 miliardy eur. Oproti decembru 2024 sa zvýšil o 102 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy portálu Finstat.
Najväčší objem dlhu eviduje Finančná správa (FS) SR, ktorej firmy a organizácie dlhovali spolu približne 2,9 miliardy eur. Väčšinu z tejto sumy tvoria nedoplatky na dani z pridanej hodnoty (DPH). Napriek tomu medziročne dlh voči FS klesol o 226 miliónov eur. Stalo sa tak najmä z dôvodu presunu dlhov na Slovenskú konsolidačnú, ktorá je poverená ich vymáhaním.
Najvýraznejší medziročný nárast dlhu zaznamenala Sociálna poisťovňa (SP), a to o 301 miliónov eur. Za rastom stoja najmä veľké štátne nemocnice, ktoré dlhodobo neplatia odvody za svojich zamestnancov. K zvyšovaniu dlhu pritom dochádza aj napriek tomu, že v minulosti sa od nemocníc požadovalo ozdravenie hospodárenia a štát ich opakovane oddlžoval.
Dlh firiem a organizácií voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VŠZP) dosiahol ku koncu roka 2025 vyše 169 miliónov eur, medziročne sa zvýšil o približne sedem miliónov eur. Záväzky voči Union zdravotnej poisťovni vzrástli o približne 11 miliónov eur na približne 83 miliónov eur.
Najzadlženejším odvetvím je zdravotníctvo, ktorého celkový dlh presiahol 778 miliónov eur. Približne 700 miliónov eur z tejto sumy tvoria záväzky univerzitných a fakultných nemocníc voči SP. Medzi najväčších dlžníkov patrí podľa analýzy FinStatu napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorej dlh voči SP dosiahol ku koncu roka 2025 viac ako 142 miliónov eur.
Druhým najzadlženejším sektorom je veľkoobchod s dlhom približne 715 miliónov eur, pričom takmer 90 % z tejto sumy tvoria nedoplatky voči FS. Tretím odvetvím v poradí je stavebníctvo, ktoré dlhuje štátu a poisťovni Union vyše 489 miliónov eur. Analýza zároveň poukazuje na to, že mnohé z najzadlženejších spoločností sú neaktívne firmy so zahraničnými konateľmi, čo naznačuje využívanie takzvaných bielych koní pri daňových podvodoch.
Z hľadiska právnej formy majú najvyšší dlh spoločnosti s ručením obmedzeným. Ku koncu roka 2025 dlhovali štátu a poisťovni Union spolu približne 2,7 miliardy eur. Druhou najzadlženejšou skupinou sú príspevkové organizácie s dlhom viac ako 755 miliónov eur, čo odráža finančnú situáciu štátnych zdravotníckych zariadení. Živnostníci dlhovali približne 446 miliónov eur, najmä na nezaplatených odvodoch.
