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Dlh Francúzska prudko rastie, s ním aj jeho závislosť od nálady trhov
To spôsobuje, že krajina je vydaná na milosť a nemilosť finančným trhom.
Autor TASR
Paríž 26. júna (TASR) - Verejný dlh Francúzska prudko rastie, čo spôsobuje, že krajina je vydaná na milosť a nemilosť finančným trhom. Uviedol to tento týždeň francúzsky Dvor audítorov (Cour des Comptes), ktorý varoval pred rastúcimi rizikami v tomto aj ďalších rokoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa audítorov sú fiškálne vyhliadky Francúzska na tento rok veľmi krehké. Vláda si za cieľ stanovila iba miernu redukciu rozpočtového deficitu na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ani to však podľa Cour des Comptes „nie je isté“. Ako dôvod audítori uviedli slabý rast ekonomiky a rastúce geopolitické a inflačné riziká.
Dvor audítorov varoval najmä pred pokračujúcim prudkým rastom verejného dlhu. Tento rok by mal vzrásť o viac než 160 miliárd eur na vyše 3,6 miliardy eur. To predstavuje približne 118,5 % HDP.
Audítori okrem toho očakávajú výrazné zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu. Úrokové platby by mali tento rok vzrásť zhruba o 77,4 miliardy eur, za čím sú najmä vyššie výnosy novo emitovaných dlhopisov. Rast týchto nákladov tak prekonáva rozsah redukcie nákladov v iných oblastiach.
Carine Cambyová z Cour de Comptes varovala, že nadmerný dlh limituje možnosti francúzskej vlády. „Verejný dlh nás úplne dusí. To už nie je riziko, to je realita našich verejných financií,“ povedala Cambyová pre médiá, pričom situáciu podľa nej ešte zhoršujú blížiace sa prezidentské voľby. Tie sa uskutočnia v apríli budúceho roka a za takejto situácie sa dá iba ťažko predpokladať, že vláda začne prijímať nepopulárne opatrenia.
Audítori poukázali na fakt, že fiškálne plány vlády stoja vo veľkej miere na zvyšovaní daní, zatiaľ čo znižovanie výdavkov sa realizuje v iba obmedzenej miere. Podľa nich musí vláda predložiť na najbližšie roky jasnú a dôveryhodnú stratégiu s cieľom stlačiť rozpočtový deficit do konca roka 2029 pod 3 % HDP a v dlhodobom horizonte generovať stabilný primárny rozpočtový prebytok. Ináč bude Francúzsko podľa Cambyovej naďalej vydané napospas trhom, závislé od ich dôvery v schopnosti vlády splácať záväzky.
Podľa audítorov sú fiškálne vyhliadky Francúzska na tento rok veľmi krehké. Vláda si za cieľ stanovila iba miernu redukciu rozpočtového deficitu na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), ani to však podľa Cour des Comptes „nie je isté“. Ako dôvod audítori uviedli slabý rast ekonomiky a rastúce geopolitické a inflačné riziká.
Dvor audítorov varoval najmä pred pokračujúcim prudkým rastom verejného dlhu. Tento rok by mal vzrásť o viac než 160 miliárd eur na vyše 3,6 miliardy eur. To predstavuje približne 118,5 % HDP.
Audítori okrem toho očakávajú výrazné zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu. Úrokové platby by mali tento rok vzrásť zhruba o 77,4 miliardy eur, za čím sú najmä vyššie výnosy novo emitovaných dlhopisov. Rast týchto nákladov tak prekonáva rozsah redukcie nákladov v iných oblastiach.
Carine Cambyová z Cour de Comptes varovala, že nadmerný dlh limituje možnosti francúzskej vlády. „Verejný dlh nás úplne dusí. To už nie je riziko, to je realita našich verejných financií,“ povedala Cambyová pre médiá, pričom situáciu podľa nej ešte zhoršujú blížiace sa prezidentské voľby. Tie sa uskutočnia v apríli budúceho roka a za takejto situácie sa dá iba ťažko predpokladať, že vláda začne prijímať nepopulárne opatrenia.
Audítori poukázali na fakt, že fiškálne plány vlády stoja vo veľkej miere na zvyšovaní daní, zatiaľ čo znižovanie výdavkov sa realizuje v iba obmedzenej miere. Podľa nich musí vláda predložiť na najbližšie roky jasnú a dôveryhodnú stratégiu s cieľom stlačiť rozpočtový deficit do konca roka 2029 pod 3 % HDP a v dlhodobom horizonte generovať stabilný primárny rozpočtový prebytok. Ináč bude Francúzsko podľa Cambyovej naďalej vydané napospas trhom, závislé od ich dôvery v schopnosti vlády splácať záväzky.