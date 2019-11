Dlh klesne podľa rezortu financií pod sankčné pásma, Heger tomu neverí

Bratislava 19. novembra (TASR) - K vývoju dlhu verejnej správy na Slovensku prispeli všetci od vzniku Slovenska. Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager na rokovaní parlamentného finančného výboru. Dlh pod sankčnými pásmami dlhovej brzdy bude podľa rezortu financií za predpokladu prijatia dodatočných opatrení. Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) je však presvedčený, že dlh počas predchádzajúcich vlád rástol, keď bol vo vláde Smer-SD. Vlaňajší dlh sa podľa jesennej notifikácie Eurostatu dostal do prvého sankčného pásma dlhovej brzdy. Meager však na rokovaní výboru uviedla, že už v tomto roku sa očakáva pokles dlhu pod hranice dlhovej brzdy a podobný vývoj má byť aj v nasledujúcich rokoch. Meager uviedla, že k tomu prispejú viaceré opatrenia. Medzi nimi je zníženie daňových únikov vďaka zavedeniu eKasy, nanomarkerov pri pohonných látkach, ako aj vďaka viazaniu výdavkov.



Heger však tvrdí, že plánované hospodárenie je na odchádzajúcu vládu veľmi nezodpovedné. "Nevidím žiadne opatrenia, ktorými by sa zodpovedne pristupovalo k znižovaniu dlhu," tvrdí Heger. Tiež mu chýbajú dodatočné opatrenia, o ktorých hovorí aj rezort financií v prípade zníženia dlhu. "Čo sa týka dodatočných opatrení, nepočujeme to ani od ministra, ani od koaličných kolegov. Bavíme sa z hľadiska zodpovednosti voči občanom, riadeniu štátu," uviedol Heger. Zdôvodnenie vývoja dlhu je tak zo strany rezortu financií podľa Hegera nekorektné, nakoľko ministerstvo v ňom počíta s vyrovnaným hospodárením v rokoch 2021 a 2022. Dodatočné konsolidačné opatrenia však musia byť v objeme 800 miliónov eur a vyše miliardy v druhom roku. "Dobre vieme, že vyrovnaný rozpočet nebude a ochladením ekonomiky to nebolo. Z výboru si robíte žarty, keď takéto formulácie tu posuniete. Tento dokument je veľmi zle vypracovaný. Poďme sa baviť, čo by mali byť tie dodatočné opatrenia," uviedol v súvislosti so zdôvodnením dlhu zo strany rezortu financií Heger.



Vývoj verejných financií podľa Meager nie je len otázkou tejto vlády. "Či hovoríme o deficite, alebo o dlhu, toto nie je otázka tejto vlády. To je naakumulovaná hodnota deficitov z minulosti za existencie SR. K tomu prispeli, bohužiaľ, všetci od vzniku SR. Je to historicky zdedená vec, ktorá sa nejakým spôsobom ťahá," tvrdí Meager. Podľa nej si tiež štát "utiahol opasok" a dlh chce mať na nižšej úrovni ako hranične stanovujú Maastrichtské pravidlá. "Rozhodli sme sa, že si utiahneme tento opasok a pôjdeme na percento nižšie, ako sme zaviazaní medzinárodnými pravidlami. V čase, kedy očakávame krízu, ochladenie ekonomík, a to nielen na Slovensku," podotkla Meager.



Vláda podľa jej slov zasiahla a musela výrazným spôsobom okresávať výdavky rezortov a vytvárať dodatočné opatrenia, aby to prinieslo ďalšie zdroje do štátneho rozpočtu. Jedným z kompenzačných opatrení je napríklad návrh na zdvojnásobenie bankového odvodu od budúceho roka. "Je pravdou, že aj z titulu ochladenia, aj keď to nebolo také masívne, došlo k zhoršeniu stavu a MF SR. Pokiaľ ministerstvo nechce konať nezákonne, musí dodržať schodok 0,49 % HDP, to má následne vplyv aj na samotný výpočet dlhu," doplnila Meager.



Predseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) tiež podotkol, že je pravda, že by čísla boli iné, keby bola opozícia pri moci. "Ale nikto nepovedal, že by nemohli byť horšie. Škoda, že sa táto debata začína zvrhávať na politikárčenie," adresoval opozičným kritikom Puci.